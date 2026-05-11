Polémica por penal a favor de Junior contra Once Caldas: "No lo pitan en el Mundial"

La polémica arbitral volvió a encenderse en el fútbol colombiano tras el triunfo de Junior de Barranquilla sobre Once Caldas en Manizales. El penal sancionado a favor del equipo barranquillero, luego de un contacto entre Jáider Riquett y el delantero paraguayo Guillermo Paiva dentro del área, generó fuertes críticas desde el análisis arbitral. El analista arbitral Jorge Ramírez afirmó en Blog Deportivo que esa acción “no la pitan en un Mundial”.

Durante el programa radial, el analista arbitral afirmó que las dos penas máximas decretadas en el compromiso no debieron ser sancionadas. Sin embargo, hizo especial énfasis en la jugada que terminó definiendo el partido y que permitió a Paiva convertir el 0-1 para Junior desde el punto blanco. Según explicó, el contacto de Riquett sobre el atacante paraguayo correspondió a una acción normal de juego y no a una infracción.

“Es un penal que no es a mi juicio penal, que hay un contacto por una acción de juego más no una falta”, explicó el especialista en la entrevista. Incluso, cuestionó el criterio arbitral asegurando que “este tipo de situaciones no las vamos a ver en el Mundial con los árbitros sancionándolas como penal”. Además, criticó que el juez central mantuviera su decisión pese a tener la posibilidad de reconsiderarla con apoyo del VAR.

🧐 Para la bancada del Once no fue y para la del Junior si, eso ya habla de que es una jugada gris. ¿Por qué le muestran la toma lejana a Delgado? Porque es la única en donde se ve el toque. Él se mantuvo en su postura y la verdad no me parece una locura.pic.twitter.com/zdib48n9Ih — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) May 11, 2026

El análisis también apuntó a que este tipo de errores terminan afectando directamente el desarrollo de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.



“Junior se llevó tres puntos de Manizales por un penal que no fue”, sentenció el analista arbitral, quien consideró preocupante que, pese a haber menos partidos en esta fase del campeonato, sigan presentándose decisiones arbitrales de alto impacto.



Otra polémica en playoffs

En los partidos de ida de los cuartos de final de la liga también se analizó algunas decisiones de Wilmar Roldán en el encuentro Tolima vs. Pasto, especialmente una acción sobre Andrés Estupiñán que terminó con tarjeta amarilla por simulación. Los analistas coincidieron en que sí existió falta, aunque fuera del área, y señalaron que algunos árbitros colombianos parecen manejar criterios diferentes en el torneo local frente a competencias internacionales.