James Rodríguez respondió a los rumores sobre su retiro después del Mundial

El colombiano James Rodríguez dio dos asistencias y disputó su mejor partido con Minnesota United este domingo en el empate 2-2 frente a Austin FC por la fecha doce de la liga norteamericana (MLS) y negó que vaya a retirarse.

James ingresó al partido en el minuto 63 en lugar de Tomás Chancalay y cuatro minutos más tarde dio un pase gol para Anthony Markanich y al 77' asistió al argentino Joaquín Pereyra.

"Entreno para estas cosas", dijo el volante cafetero a Apple TV. "Siempre doy todo lo que tengo, cuando tienes este tipo de minutos tienes que estar listo y poder ayudar".

Ambas asistencias tuvieron el sello del ex Real Madrid. El primero fue un centro medido al segundo palo y luego brindó una perfecta habilitación a ras que dejó a Pereyra solo frente al arquero rival.



Múltiples reportes, incluido uno del portal en español de la Major League Soccer, indican que James dejará a Minnesota United después del partido del miércoles por la Jornada 13 ante Colorado Rapids nuevamente en el Allianz Field, en St. Paul (Minesota).

El volante de 34 años no confirmó dicha información, pero sí anticipó que se presentará al campamento de la selección de Colombia el 17 de mayo y que no piensa en el retiro.

"Creo que se deben informar más, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más", afirmó James.

James Rodríguez desmiente versiones de supuesto retiro después del Mundial. "No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia, por ganar views, por ganar likes, vistas; pero se deben informar un poco más de todas esas cosas". pic.twitter.com/RyYtOtGGop — Blog Deportivo (@blogdeportivo) May 11, 2026

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James solo ha jugado cinco partidos con los Loons desde su llegada a Estados Unidos, en los que registra dos asistencias, ambas dadas este domingo.

Otro colombiano, el atacante Christian Ramírez, anotó el gol del empate definitivo para el Austin a los 79 minutos.

Antes, el albanés Myrto Uzuni había anotado desde el punto penal el gol que abrió el marcador para el Austin al minuto 14.

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El empate deja a Minnesota en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con 21 puntos, a ocho del líder San José Earthquakes, mientras que Austin es décimo en la misma zona con 18 puntos luego de 12 partidos.