Presidente de Nacional por celebración de Efraín Juárez: “Hay que gestionar las emociones”

El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez , recibió una dura sanción por su celebración al clasificar a la final de la Copa Colombia luego de vencer 2-1 en el marcador global a Independiente Medellín. El mexicano no podrá ingresar a estadios en el país por tres años, un castigo que no aceptan desde la presidencia del club y que apelarán para que la levanten.

Así lo aseguró Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional . En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que, con esto, se está “privando la pasión y la emoción del fútbol por temor a que quienes no toleran” un festejo. Sin embargo, reconoció que "hay que gestionar mejor las emociones".

Ante la polémica que causó Juárez, a quien muchos aficionados señalaron de provocador, Arango aseguró que nunca fue con esa intención y por eso ahora están esperando la respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, pues consideran que el gesto no es incendiario contra la tribuna rival.

"Aún la sanción no está en firme, nosotros apelamos en segunda instancia y en este momento estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad, esperando que se revierta esta nefasta decisión, que se sale absolutamente de toda lógica (...) Está claro en el video que no hay ningún acto de provocación y hay otros hechos distintos que se desarrollaron en el final del partido que son un poco más graves y no se está hablando de eso", insistió.

Publicidad

Y es que este miércoles, 20 de noviembre, Juárez volvió a la controversia al repetir sus gestos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero, esta vez, contra la hinchada de Santa Fe, partido del que fue expulsado.

"Estamos esperando que no se imponga ninguna sanción, porque es muy claro cómo se desarrollaron los hechos. Y con respecto a lo de ayer, es complicado, porque ayer no había hinchada visitante y también es claro cómo se desarrolla la celebración y el gol en el banco de Santa Fe", añadió.

Publicidad

El presidente de Nacional mencionó que se está "juzgando de manera equivocada" y que este tipo de sanciones "crean bombas de tiempo" privando esas emociones y reacciones que "provoca el fútbol". En ese sentido, aceptó que sí han hablado con el técnico Efraín sobre "gestionarlo mejor", pero, aclaró, no porque crean que genera violencia.

"Efraín no está insultando a nadie, no comete actos obscenos, simplemente está celebrando, como siempre celebra sus goles. Sin la intención de ofender a nadie (...) Hay que saber tratar el tema para no matar la pasión del fútbol y cuidando esa relación con los hinchas y otros equipos", indicó Arango.