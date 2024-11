Rafael Dudamel rompe el silencio y aclara por qué se va del Atlético Bucaramanga

Los hinchas del Atlético Bucaramanga recibieron una triste noticia al confirmarse la salida de Rafael Dudamel de la dirección técnica del equipo. Vale recordar que el entrenador venezolano fue el artífice de la primera estrella del leopardo en toda su historia, así como de su clasificación a la Copa Libertadores.

Ante esto, se originaron varios rumores sobre la salida de Dudamel del cargo, por lo que el propio entrenador rompió su silencio y aclaró que lo llevó a dar un paso al costado tras no poder clasificar a los cuadrangulares del segundo semestre del 2024.



¿Por qué salió Rafael Dudamel del Bucaramanga?

En una emotiva rueda de prensa, Rafael Dudamel confirmó la razón que hay detrás de su salida del club leopardo. Rechazó las versiones de supuestos inconvenientes con los directivos y enfatizó que tomó la decisión por razones personales, por compartir más tiempo con su familia.

"He decidido familiarmente, hemos decidido familiarmente", manifestó, dejando claro que no se trata de motivos contractuales ni de discordia con los dirigentes. Mencionó que deseaba cerrar cualquier especulación alrededor de su partida, enfatizando que su decisión no está vinculada a una falta de apoyo por parte del club, ni con la llegada de nuevos jugadores.

"Quiero cancelar absolutamente todo tipo de especulaciones", reiteró con determinación el venezolano.



Dudamel, un ciclo lleno de logros y emociones

En su emotivo discurso, Dudamel expresó gratitud hacia sus jugadores y la afición, afirmando que cada victoria y el título alcanzado son frutos de un equipo íntegro, en donde la humanidad de sus futbolistas fue crucial.

"He llorado con cada uno de ellos, porque todos me han despertado un sentimiento fabuloso que lo llevaré grabado en mi corazón", compartió con nostalgia.

Remarcó que su experiencia en Bucaramanga fue especial y única, confiriendo un valor emocional a su trabajo.

Bucaramanga, campeón de la liga 2024 - I Foto: AFP

Publicidad

"Desde el primer día que llegamos, nos hicieron sentir como en casa (...) Me voy repleto de felicidad, cargado de hermosos recuerdos", recordó, agradeciendo a los aficionados por su apoyo constante.



El amor familiar como prioridad



El entrenador también habló sobre la importancia de su familia, que ha sido un pilar fundamental durante su tiempo en Bucaramanga. Sus palabras fueron conmovedoras, revelando la necesidad de estar cerca de sus seres queridos.

"Quiero disfrutar de mi familia, he estado ausente demasiado tiempo". Con tres hijos, la unión familiar se ha vuelto su prioridad tras un año desafiante en lo personal.

Publicidad

"Perdóname por todo este tiempo ausente, gracias por esperarme, por amarme", expresó a su esposa en una muestra de cariño sinceridad.

Dudamel cerró su discurso con un agradecimiento profundo a la hinchada del Atlético Bucaramanga, reafirmando la conexión emotiva que ha desarrollado con la comunidad. "Gracias eternamente, me llevo recuerdos hermosos y un cariño único".

Publicidad

Por el momento, se desconoce si Dudamel tiene otros proyectos deportivos, mientras tanto, sus seguidores lo podrán seguir escuchando en las transmisiones del Gol Caracol.