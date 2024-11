Dura sanción de Dimayor a Dudamel molesta a hinchas del Bucaramanga: "Inaceptable"

Malestar en la afición del Atlético Bucaramanga tras conocer este viernes, 8 de noviembre, una dura sanción impuesta por parte de la Dimayor al técnico venezolano Rafael Dudamel por sus fuertes declaraciones en Tunja en el duelo contra Boyacá Chicó (1-1).

“SANCIONAR, al señor Rafael Dudamel, director técnico del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A. (Atlético Bucaramanga) con suspensión de un (1) mes y quince (15) días para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa del partido disputado por la 17ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024, entre el Club Deportivo Boyacá Chicó S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A", indicó la Dimayor en su resolución sobre la fuerte sanción que afrontará el timonel del cuadro leopardo.

Decisión que, por supuesto, molestó a la afición del Bucaramanga que creen que “es inaceptable” que alguien se queje y termine siendo sancionado. Pero no es todo, pues Fabián Sambueza también recibió cinco fechas de suspensión una multa superior a los 12 salarios mínimos.

Rafael Dudamel, campeón con Atlético Bucaramanga Foto: @ABucaramanga

Estas fueron las duras palabras de Dudamel

“el daño que le está haciendo el arbitraje hoy al fútbol colombiano es tremendo. Esos dos nombres no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy. Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR, Kéiner Jiménez. Y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso. Hoy han atentado contra nuestra carrera, contra nuestras familias, contra la inversión de los dueños del equipo. Porque no se trata de los dueños, del dueño de Atlético Bucaramanga o los jugadores de Atlético Bucaramanga o el cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga”, dijo.

"De forma malintencionada nos sacaron": fuertes criticas del técnico del Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel, contra el árbitro del partido contra Boyacá Chico #VocesySonidos pic.twitter.com/ToSrsE4tBJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2024