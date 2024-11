Duro pronunciamiento de técnico y jugadores del Atlético Bucaramanga por fallas arbitrales

Graves denuncias realizaron el técnico del Atlético Bucaramanga , Rafael Dudamel y los jugadores del equipo por los posibles errores del árbitro Wilmar Montaño y el encargado del VAR, Kéiner Jiménez, en el partido contra Boyacá Chicó que se jugó en el estadio La Independencia de Tunja.

Un penal en contra y un gol anulado son las causas de la indignación que se tomó a jugadores, cuerpo técnico y aficionados de Atlético Bucaramanga.

“Yo creo que es el día de mayor frustración en mi carrera. La verdad, siento una vergüenza ajena por lo que hoy se ha vivido aquí en Tunja. El daño que le está haciendo el arbitraje hoy al fútbol colombiano es tremendo. Esos dos nombres no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy. Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR, Kéiner Jiménez. Y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso. Hoy han atentado contra nuestra carrera, contra nuestras familias, contra la inversión de los dueños del equipo. Porque no se trata de los dueños, del dueño de Atlético Bucaramanga o los jugadores de Atlético Bucaramanga o el cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga. Hoy han atentado contra la moral, contra la dignidad, contra los valores de todo lo que es el fútbol colombiano”, afirmó en rueda de prensa Dudamel .

"De forma malintencionada nos sacaron": fuertes criticas del técnico del Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel, contra el árbitro del partido contra Boyacá Chico #VocesySonidos pic.twitter.com/ToSrsE4tBJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2024

El capitán del equipo leopardo, el argentino Fabián Sambueza, afirmó en sus redes sociales que “un árbitro se puede equivocar porque es un ser humano, pero los burros del VAR no. Nadie los presiona y están sentados mirando las pantallas. No sé qué es peor, si estos brutos o los que le enseñaron a manejarlo y a interpretarlo. Hoy nos eliminó la parte oscura del fútbol, la que nadie investiga”.

Publicidad

Por su parte, Freddy Hinestroza, lamentó lo ocurrido a través de sus redes sociales. “No bajaremos los brazos. Seguiremos hasta el final contra todo pronóstico y contra todos aquellos que se dedicaron a ensuciar el fútbol”, escribió.

El lateral Aldair Gutiérrez, señaló que el equipo seguira luchando por su honor. “con garras hasta el final, donde nunca nos dimos por vencidos, así como hoy que salimos a jugar, a ganar en un juego limpio, pero es imposible cuando las decisiones no son correctas y donde el juez que supone que tiene dar ‘imparcialidad’ no lo hace. ¿Entonces qué hacemos en este caso? ¿A quién le reclamamos? ¿Quién es el verdadero juez? Esto es una verdadera vergüenza para este equipo, para una ciudad y un departamento. Esto no es de profesionales”, puntualizó.

Publicidad

Los hinchas del Atlético Bucaramanga inundaron las redes sociales rechazando el ‘pésimo’ arbitraje en Tunja. Recordaron en sus mensajes que en varios partidos “se sintió que los árbitros le metieron la mano al Bucaramanga”.

Qué triste ver cómo claramente el @ABucaramanga fue perjudicado, no solo una, sino TRES VECES en un mismo partido.



Una lástima que todo el esfuerzo en Tunja se haya perdido de esta manera.



Ojalá la @Dimayor analice esto con claridad, no puede seguir pasando. — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 6, 2024

Tras el empate con Boyacá Chico, el Atlético Bucaramanga se quedó sin posibilidades de clasificar para los cuadrangulares finales del segundo torneo de 2024. Lo que le falta es cumplir con los dos compromisos con Fortaleza y Alianza, así como el partido de vuelta con América para definir el paso a la final de la Copa Colombia.