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Revolcón en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras triunfo de Millonarios

Millonarios volvió a ganar y se metió entre los cinco primeros de la Liga BetPlay II-2026 tras derrotar a Pasto en El Campín.

Leonardo Castro, delantero de Millonarios
Leonardo Castro, delantero de Millonarios
X:@MillosFCoficial
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Millonarios sigue con buena racha en la Liga BetPlay II-2026. La escuadra dirigida por Fabián Bustos derrotó 2-0 a Deportivo Pasto en El Campín, enlazó su segunda victoria consecutiva y dio un salto importante en la tabla de posiciones. Con este resultado, el conjunto embajador alcanzó seis puntos y se instaló en la quinta casilla del campeonato.

Después del tropiezo en la primera jornada, los capitalinos reaccionaron con dos triunfos seguidos frente a Junior y Pasto, resultados que los vuelven a meter en la conversación por los primeros lugares del torneo.

Los goles de la noche llegaron por intermedio de Andrés Llinás y Leonardo Castro, este último tuvo su revancha luego de desperdiciar un penalti durante el compromiso y terminó sellando la victoria con una anotación que desató la celebración de la hinchada capitalina.

¿Cómo quedó Millonarios en la tabla de la Liga BetPlay?

La victoria del 'embajador' también movió la parte alta del campeonato. Independiente Medellín continúa con campaña perfecta y lidera la clasificación con nueve unidades, mientras que Llaneros mantiene un arranque destacado.

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Así quedaron los primeros lugares de la Liga BetPlay II-2026:

  1. Independiente Medellín – 9 puntos
  2. Llaneros – 7 puntos
  3. América – 6 puntos
  4. Águilas Doradas – 6 puntos
  5. Millonarios – 6 puntos
  6. Deportes Tolima – 6 puntos
  7. Atlético Bucaramanga – 5 puntos
  8. Once Caldas – 4 puntos
  9. Atlético Nacional – 3 puntos
  10. Deportivo Cali – 3 puntos
  11. Fortaleza – 2 puntos
  12. Santa Fe – 1 punto
  13. Alianza – 1 punto
  14. Deportivo Pereira – 1 punto
  15. Cúcuta Deportivo – 1 punto
  16. Junior – 0 puntos
  17. Internacional – 0 puntos
  18. Deportivo Pasto – 0 puntos
  19. Jaguares – 0 puntos
  20. Boyacá Chicó – 0 puntos

La diferencia entre los equipos que pelean arriba sigue siendo mínima, por lo que una sola fecha podría cambiar nuevamente el panorama.

¿Qué dejó el triunfo del Embajador ante Deportivo Pasto?

Más allá de los tres puntos, Millonarios dejó sensaciones positivas en su funcionamiento colectivo. El equipo mostró mayor solidez defensiva, volvió a generar opciones de gol y confirmó que empieza a encontrar la idea de juego que pretende Fabián Bustos para este semestre.

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Además, Leonardo Castro recuperó la confianza tras convertir después del penalti fallado, mientras que Andrés Llinás volvió a responder en una jugada clave para abrir el marcador.

El cuerpo técnico también valoró la respuesta del grupo luego de un inicio complicado, ya que el equipo logró recomponerse rápidamente y hoy vuelve a depender de sí mismo para mantenerse en el grupo de los ocho.

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