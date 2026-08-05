Revolcón en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras triunfo de Millonarios

Millonarios sigue con buena racha en la Liga BetPlay II-2026. La escuadra dirigida por Fabián Bustos derrotó 2-0 a Deportivo Pasto en El Campín, enlazó su segunda victoria consecutiva y dio un salto importante en la tabla de posiciones. Con este resultado, el conjunto embajador alcanzó seis puntos y se instaló en la quinta casilla del campeonato.

Después del tropiezo en la primera jornada, los capitalinos reaccionaron con dos triunfos seguidos frente a Junior y Pasto, resultados que los vuelven a meter en la conversación por los primeros lugares del torneo.

Los goles de la noche llegaron por intermedio de Andrés Llinás y Leonardo Castro, este último tuvo su revancha luego de desperdiciar un penalti durante el compromiso y terminó sellando la victoria con una anotación que desató la celebración de la hinchada capitalina.

¿Cómo quedó Millonarios en la tabla de la Liga BetPlay?

La victoria del 'embajador' también movió la parte alta del campeonato. Independiente Medellín continúa con campaña perfecta y lidera la clasificación con nueve unidades, mientras que Llaneros mantiene un arranque destacado.

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Así quedaron los primeros lugares de la Liga BetPlay II-2026:



Independiente Medellín – 9 puntos Llaneros – 7 puntos América – 6 puntos Águilas Doradas – 6 puntos Millonarios – 6 puntos Deportes Tolima – 6 puntos Atlético Bucaramanga – 5 puntos Once Caldas – 4 puntos Atlético Nacional – 3 puntos Deportivo Cali – 3 puntos Fortaleza – 2 puntos Santa Fe – 1 punto Alianza – 1 punto Deportivo Pereira – 1 punto Cúcuta Deportivo – 1 punto Junior – 0 puntos Internacional – 0 puntos Deportivo Pasto – 0 puntos Jaguares – 0 puntos Boyacá Chicó – 0 puntos

La diferencia entre los equipos que pelean arriba sigue siendo mínima, por lo que una sola fecha podría cambiar nuevamente el panorama.

¿Qué dejó el triunfo del Embajador ante Deportivo Pasto?

Más allá de los tres puntos, Millonarios dejó sensaciones positivas en su funcionamiento colectivo. El equipo mostró mayor solidez defensiva, volvió a generar opciones de gol y confirmó que empieza a encontrar la idea de juego que pretende Fabián Bustos para este semestre.

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Además, Leonardo Castro recuperó la confianza tras convertir después del penalti fallado, mientras que Andrés Llinás volvió a responder en una jugada clave para abrir el marcador.

El cuerpo técnico también valoró la respuesta del grupo luego de un inicio complicado, ya que el equipo logró recomponerse rápidamente y hoy vuelve a depender de sí mismo para mantenerse en el grupo de los ocho.