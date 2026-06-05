Santa Fe desmintió salida de dos futbolistas: "Carece de toda veracidad"

Pese a quedarse ad-portas de disputar la final de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe pasó rápidamente la página y comenzó a trabajar de cara la segunda temporada de este 2026 para buscar bordar la estrella de Navidad en el mes de diciembre.

Por eso, es normal que en este momento empiecen a sonar rumores de posibles fichajes y salidas en el camerino cardenal, entre esas, comenzó a sonar por parte de un periodista que no iban a continuar Yeicar Perlaza y Kilian Toscano, quienes pertenecen a Atlético Nacional y se les estaría buscando nuevas opciones, pero desde el club rechazaron esta versión a través de un comentario en X.

“Lo expresado anteriormente no es verdad, carece de toda veracidad. No entendemos por qué siempre esta persona le quiere hacer daño a la institución con “noticias” falsas”, indicaron desde el club sobre estas versiones, confirmado que, por ahora, ambos continuarían bajo las filas del uruguayo Pablo Repetto.

Cabe recordar que ambos futbolistas no fueron valorados por Diego Arias en el cuadro paisa debido a la presencia de otros futbolistas que se adaptan mejor a su idea de juego, por ende, por el momento, el regreso de ambos estaría descartado en la capital de Antioquia.



El objetivo del cuadro cardenal será revertir la situación en el segundo semestre, en donde disputará los ‘playoff’ de la Copa Sudamericana y, por supuesto, la Liga BetPlay 2026 para bordar una nueva estrella en el escudo y seguir fortaleciendo el palmarés deportivo.

Ambos futbolistas han sido claves con Repetto y han ido sumando minutos con el paso de los meses para convertirse en dos proyecciones sólidas en el esquema táctico del uruguayo.