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Santa Fe vs. Junior EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

Los cardenales buscan aprovechar su gran momento en Liga ante el Junior en casa. Siga en directo este duelo de Liga BetPlay aquí.

Santa Fe vs. Junior.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de may, 2026

La noche de este sábado, 16 de mayo, será apasionante gracias a Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla que se enfrentarán por el duelo de ida de las semifinales de los 'playoff' de la Liga BetPlay, que se dará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Los choques de vuelta de ambos equipos en los cuartos de final fueron apasionantes. Por un lado, Santa Fe se impuso 3 a 0 contra América de Cali y demostró un gran nivel bajo el mando de Pablo Repetto, mientras los tiburones vivieron un duelo de infarto contra Once Caldas que se definió hasta el último minuto con un penal errado por Dayro Moreno.

Santa Fe HOY vs. Junior EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay

El duelo Santa Fe vs. Junior se podrá seguir EN VIVO, online y gratis de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que desde las 7:45 de la noche estará con la previa de este choque entre cardenales y tiburones en el coloso de la 57. Esto se podrá a través de la señal de 89.9 FM y el canal de YouTube.

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Junior por la Liga BetPlay 2026?

Este duelo por la Liga BetPlay se encuentra programado para las 8:30 de la noche, todo se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posibles alineaciones Santa Fe vs. Junior

  • Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Nahuel Bustos, Yeicar Perlaza y Hugo Rodallega.
  • Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Yimmi Chara, Luis Muriel, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.
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