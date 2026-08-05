VIDEO | Criminal falta en partido de Millonarios causa polémica en la Liga BetPlay: fue a la cara

El clásico capitalino femenino, como era de esperarse, se jugó con intensidad y dejó varios roces. Millonarios se impuso por la mínima diferencia sobre su eterno rival, Santa Fe, en un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay Femenina 2026.

Un gol de Lina Gómez fue suficiente para darle los tres puntos al conjunto 'embajador', en un compromiso muy disputado que, por momentos, pudo inclinarse para cualquiera de los dos equipos.

Sin embargo, cuando ninguno de los dos conjuntos encontraba opciones claras de gol y el partido parecía transcurrir con tranquilidad en el estadio El Campín, una fuerte falta protagonizada por la jugadora de Santa Fe, Tahicelis Marcano, cambió el ambiente del encuentro. La futbolista llegó tarde a disputar un balón aéreo con Laura Tamayo.

Marcano levantó el pie más de lo debido y terminó impactando el rostro de Tamayo, quien quedó tendida sobre el terreno de juego tras el fuerte golpe recibido.



¿Por qué fue polémica la falta de Tahicelis Marcano?

Pese a la dureza de la acción, la árbitra central, Paula One, no mostró la tarjeta roja, una decisión que generó polémica durante el compromiso y provocó el reclamo de la afición. Marcano únicamente fue sancionada con tarjeta amarilla.

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Aunque la discusión se centró en la decisión arbitral por la falta de contundencia al momento de sancionar la jugada, el compromiso terminó con victoria para Millonarios gracias al gol de Lina Gómez al minuto 90+1, resultado que le permitió sumar tres puntos más en la fase regular.

Ahora, Millonarios aseguró de manera anticipada su clasificación con 32 puntos, cuando aún resta una fecha de la fase regular. Por su parte, Santa Fe, que también está cerca de avanzar a la siguiente ronda de la Liga Femenina, se mantiene con 25 unidades.

Tabla de la Liga BetPlay Femenina

Deportivo Cali: 38 pts

38 pts Atlético Nacional: 36 pts

36 pts Millonarios: 32 pts

32 pts América Femenil: 32 pts

32 pts Internacional de Palmira: 26 pts

26 pts Santa Fe: 25 pts

25 pts Internacional de Bogotá: 23 pts

23 pts Independiente Medellín: 19 pts

19 pts Orsomarso: 19 pts

19 pts Fortaleza: 16 pts

16 pts Atlético Bucaramanga: 14 pts

14 pts Llaneros: 13 pts

13 pts Junior: 12 pts

12 pts Real Santander: 10 pts

10 pts Once Caldas: 8 pts

• • Deportivo Pasto: 7 pts