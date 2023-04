¡A lo René Higuita! El golazo de Pablo Fornals con el West Ham en la Premier League

En el marco de la jornada 32 de la Premier League , las miradas se centraron el duelo entre West Ham y Bournemouth, pues el español Pablo Fornals anotó un golazo de 'escorpión' que revivió aquella jugada de rené Higuita en Wembley, en Londres, Inglaterra.

Pues fue el español quien sentenció la amplia victoria de su equipo en la Premier League, Fornals recibió un balón al minuto 72 por parte de Jarrod Bowen, quien, sin dudarlo, la envió al fondo de la red con una jugada de fantasía.

"Lo he hecho con esa intención. No tenía pensado que iba a salir tan bien, pero lo quería hacer. Quería tocar esa pelota con el pie. He intentado conectar la pelota lo mejor posible y que fuera entre los tres palos (...) Yo no he intentado imitar a nadie, he intentado dar a la pelota y que fuera entre los tres palos. Comparaciones aparte, para mí ha significado mucho el hecho de que haya entrado", afirmó el español para la ' Cadena Ser '.

Stop what you're doing and watch Pablo's scorpion kick 😍🔥 pic.twitter.com/GWUtYrTnQX — West Ham United (@WestHam) April 23, 2023

Publicidad

West Ham avanza a puestos europeos con imponente victoria

Tras la clasificación para las semifinales de la Conference League de fútbol, el West Ham United venció con goleada y un tanto de escorpión de Pablo Fornals al Bournemouth y dio un paso fundamental en la lucha por la salvación (0-4).

Con goles de Michail Antonio, Lucas Paquetá y Declan Rice, los 'Hammers' se marchan hasta los 34 puntos, seis por encima de la zona de descenso y completan una semana casi perfecta en la que empataron contra el Arsenal, tras ir 0-2 abajo, derrotaron al Genk en Europa y golearon este domingo al Bournemouth.

Publicidad

Los de David Moyes, que ya ve seguro su puesto de trabajo, sentenciaron el partido en la primera parte, con un gran Antonio, que marcó su tercer gol de la semana al rematar de cabeza en el primer poste un córner de Aaron Cresswell.

Lucas Paquetá, con otro cabezazo, puso el 0-2, y Rice, con un trallazo, solventó el encuentro antes del minuto 45.

Pablo Fornals, que salió desde el banquillo, marcó su segundo tanto en esta Premier de forma sensacional, con un escorpión acrobático en un contraataque que redondeó la goleada.

El West Ham, con 34 puntos, avanza en la pelea por la salvación a la vez que complica al Bournemouth, que queda décimo quinto con 33 unidades, cinco por encima del descenso que en estos momentos marcar el Everton.

Publicidad

Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'