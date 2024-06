Alcalde Galán dice que no logra llegar a partido Bucaramanga vs. Santa Fe; gobernador lo invitó

Este sábado, 8 de junio, se juega la final de ida entre Bucaramanga y Santa Fe en la llamada ciudad bonita. Por parte de los hinchas hay locura total por poder conseguir una entrada y, si se les da, ver a su equipo ganar y acercarse por primera vez a ser campeones, a falta del partido de vuelta en la capital. Incluso, el mismo gobernador de Santander, Juvenal Díaz, extendió una invitación al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pero este dijo que no.

Pero, ¿por qué no será posible que Galán asista al estadio Alfonso López en Bucaramanga? Según reveló Néstor Morales este jueves en Mañanas Blu, el alcalde no podrá ir por la apretada agenda que maneja, la cual le imposibilita alcanzar a llegar y ver el partido de ida, que se jugará a partir de las 7:30 de la noche.

“Tengo una noticia. Le pregunto al alcalde de Bogotá, que está invitado por el gobernador de Santander, si va al partido; me hubiese parecido una linda imagen que fuera a la tierra de sus ancestros, pero que no la logra, que muchas gracias al gobernador Díaz, pero no la logra. Tiene muchas cosas en Bogotá, no se puede ‘volar’ para el partido del sábado”, contó Néstor Morales, director de Mañanas Blu.