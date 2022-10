‘Andrés París’ critica gira del presidente Juan Manuel Santos por Europa

‘Andres París’, uno de los integrantes del equipo negociador de las Farc en los diálogos de paz en la Habana, cuestionó la gira que realizó por varios países de Europa el presidente Juan Manuel Santos en los últimos días asegurando que “al parecer, Santos lleva el propósito de poner el sombrero para suplicar euros que supuestamente habrá de destinar al desarrollo social del país una vez se firme la paz”.

‘París’ aseguró que el presidente debería "pensar mejor en los pasos" que se dan en la etapa del proceso ya sean en el país o en el exterior, “amplio apoyo ha recibido el proceso de paz que adelanta con las FARC como para dejar incendiar la casa por señores como Rajoy, quien anda muy activo entrometiéndose en la política suramericana ¿Qué será lo se le ha perdido al señor Rajoy en Colombia?”.

“Santos debió pedirle que saliera a decirnos lo que él no puede o no quiere decir, y Mariano no vaciló en salir a hacer el ridículo”, afirmó en su duro pronunciamiento.

En el comunicado, firmado desde las “montañas de Colombia”, ‘París’ cuestionó el hecho de que se diga que esta es la última oportunidad que tienen las Farc y el ELN para firmar la paz pues “la misma expresión ha sido usada con abundancia por los negociadores del gobierno en La Habana, y articulistas tarifados trabajan por volverla un eslogan. Nos amenazan con ese ultimátum si no firmamos el acuerdo que nos han preparado en su concepción neoliberal y excluyente”.