Argentina y Colombia sellan un empate en cero que deja a ambos con invicto

Las selecciones de Argentina y Colombia sellaron este sábado un empate a cero en un partido válido por la séptima jornada de la Liga de las Naciones Femenina de la Conmebol disputado en el Estadio Néstor Díaz Pérez del barrio bonaerense de Lanús.

Con este resultado, tanto ‘albicelestes’ como ‘cafeteras’ lograron mantener su invicto y comparten el liderato de la clasificación con 14 puntos producto de cuatro triunfos y dos igualdades, con tres unidades de ventaja sobre el escolta Venezuela y cuatro en relación a Chile.

Con dos jornadas por disputarse, este resultado deja tanto a Argentina como a Colombia de cara a la posibilidad la próxima fecha de asegurarse su clasificación al Mundial de Brasil 2027, ya que las dos primeras sacan pasaje directo mundialista.

La posesión del balón comenzó dividida en los primeros 20 minutos cuando tanto las dirigidas por Germán Portanova como las guiadas por Ángelo Marsiglia se tomaron el tiempo para estudiarse.



En el minuto 26 Argentina se acercó con el remate de Kishi Núñez en el área, tras un pase elevado muy largo, que terminó en las manos de Katherine Tapia.

Y Colombia respondió en el minuto 35 con un remate desde afuera del área por parte de Wendy Bonilla que se fue desviado por el franco izquierdo del arco.

📸 ¡𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙚𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤 𝙖𝙧𝙜𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤! 💪👊



𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩𝙚 🆚 🇦🇷 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙞𝙤 𝘾𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙇𝙖𝙣𝙪́𝙨 😉#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Li3xTQDrAK — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 19, 2026

El final del primer tiempo dejó a los dos equipos con buenas sensaciones defensivas pero con pocas reacciones en ofensiva porque tanto Kishi Núñez como Linda Caicedo fueron controladas.

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En el comienzo del segundo tiempo, al minuto 49 Kishi Núñez tuvo un golpe de cabeza que se fue desviado y la respuesta de la vista fue en el 63 con un remate de Gisela Robledo que fue bloqueado por Solana Pereyra.

Antes del final, la visita ‘cafetera’ tuvo su oportunidad de quebrar el cero del marcador con un disparo de Marcela Restrepo que se fue desviado en el minuto 82 para lentamente desencadenar en el empate sin goles y el reparto de puntos.

En la última doble fecha de junio, que dará punto final a esta primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, Argentina recibirá a Perú y visitará en Quito a Ecuador, mientras que Colombia será local de Uruguay y luego visitará a Paraguay.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Femenina de Mayores 🆚 🇦🇷



🇨🇴 0-0 🇦🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Td42q2Xjnu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 19, 2026