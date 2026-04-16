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Colombia confirma rival para amistoso días antes de su debut del Mundial

Colombia hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

Selección Colombia
Selección Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

La Selección Colombia se enfrentará con Jordania el próximo 7 de junio en San Diego (Estados Unidos) en un partido amistoso que hace parte de la serie internacional 'Countdown to 26', un ciclo de preparación de cara al Mundial de 2026 que también reúne a Suiza y Australia.

El equipo sudamericano, dirigido por Néstor Lorenzo, disputará este encuentro en el Snapdragon Stadium y será su último ensayo antes de trasladarse a Guadalajara, que será su base en el Mundial.

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Antes de su encuentro con Jordania, los colombianos se despedirán de los aficionados en el país con otro encuentro frente a Costa Rica el 29 de mayo en estadio El Campín de Bogotá.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

Colombia, que ocupa actualmente el puesto 13 del ranking mundial de la FIFA, jugará sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo -ante Uzbekistán y República Democrática del Congo- en México, mientras Jordania disputará los suyos en Santa Clara frente Austria y Argelia.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, aseguró que con este encuentro "se cierra el ciclo de partidos preparatorios al inicio de la Copa del Mundo", cuyo debut para Colombia está previsto el 17 de junio frente a Uzbekistán.

Colombia hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

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