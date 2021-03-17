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Blu Radio  / Jordania

Jordania

  • Selección Colombia
    Selección Colombia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Colombia confirma rival para amistoso días antes de su debut del Mundial

    Colombia hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

  • Las fuerzas de seguridad israelíes se reúnen en el lugar de un ataque reportado cerca del Cruce de Allenby, entre la Cisjordania ocupada y Jordania, el 8 de septiembre de 2024, donde el ejército israelí informó que un conductor de camión abrió fuego, matando a tres israelíes.
    Ataque en Jordania a israelíes
    Foto: AFP
    Mundo

    Ataque en frontera entre Cisjordania ocupada y Jordania deja tres israelíes muertos

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó el episodio.

  • Peregrinacion-Arabia-AFP.jpg
    Peregrinación La Meca
    Foto: AFP
    Mundo

    Altas temperaturas matan a más de 1.000 personas en peregrinaje a La Meca

    Ya son 550 peregrinos fallecidos, de los cuales, al menos 325 son egipcios y otros 60 son jordanos; a los que se suman, según fuentes oficiales de cada país, otros 11 iraníes y 35 tunecinos.

  • Ataque a Israel
    Ataque a Israel
    Foto: AFP
    Mundo

    Ataque de Irán a Israel: Jordania impone el estado de emergencia en todo el país

    Las autoridades jordanas impusieron el estado de emergencia en todas las provincias del país ante el inicio del ataque iraní contra Israel después de cerrar temporalmente su espacio aéreo.

  • Ayman Hussein, jugador de Irak
    Ayman Hussein, jugador de Irak
    Foto: AFP
    Fútbol

    Video: expulsaron a jugador de Irak por celebrar comiendo pasto ante Jordania en la Copa de Asia

    La polémica se centra porque varios jugadores de Jordania habían celebrado de la misma manera otro gol y ninguno recibió tarjeta amarilla. Además, algunos periodistas intentaron agredir al técnico de Irak.

  • Joe Biden
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Mueren tres soldados estadounidenses en un ataque con drones en Jordania

    El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer este domingo que tres soldados estadounidense han muerto en un ataque con drones en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria.

  • Hospital Gazaq
    Hospital Gaza / Foto: AFP
    -/AFP
    Mundo

    Hospital de campaña de emergencia ingresa a Gaza desde Jordania en medio de crisis humanitaria

    En medio de una crisis humanitaria en Gaza, el primer hospital de campaña de Jordania llega tras 45 días de bombardeos israelíes.

  • Inundaciones en Jordania Foto captura de video Twitter @AlMamlakaTV.jpg
    Inundaciones en Jordania //
    Foto captura de video Twitter @AlMamlakaTV
    Mundo

    Video: evacúan miles de turistas de la ciudad jordana de Petra por inundaciones

    Las fuertes lluvias que afectan al país han dejado a tres personas heridas durante las inundaciones en la provincia de Maan, al suroeste de Jordania.

  • México violencia
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Arrestan a joven de 17 años por asesinar a balazos a tres miembros de su familia en Jordania

    La joven decidió acabar con la vida de de su padre y sus dos hermanos menores después de discutir con ellos.

  • José Pedrosa.jpg
    José Pedrosa
    Foto. Twitter @Galanjp10
    Fútbol

    José Pedrosa, el futbolista que ya ha jugado en 23 equipos en 14 países distintos: “no busco récord”

    El español José Pedrosa Galán tiene 36 años y después de haber jugado en ligas de tres continentes, hoy asume un nuevo reto en Gibraltar.

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