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Colombia confirma rival para amistoso días antes de su debut del Mundial
Colombia hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.
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Ataque en frontera entre Cisjordania ocupada y Jordania deja tres israelíes muertos
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó el episodio.
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Altas temperaturas matan a más de 1.000 personas en peregrinaje a La Meca
Ya son 550 peregrinos fallecidos, de los cuales, al menos 325 son egipcios y otros 60 son jordanos; a los que se suman, según fuentes oficiales de cada país, otros 11 iraníes y 35 tunecinos.
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Ataque de Irán a Israel: Jordania impone el estado de emergencia en todo el país
Las autoridades jordanas impusieron el estado de emergencia en todas las provincias del país ante el inicio del ataque iraní contra Israel después de cerrar temporalmente su espacio aéreo.
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Video: expulsaron a jugador de Irak por celebrar comiendo pasto ante Jordania en la Copa de Asia
La polémica se centra porque varios jugadores de Jordania habían celebrado de la misma manera otro gol y ninguno recibió tarjeta amarilla. Además, algunos periodistas intentaron agredir al técnico de Irak.
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Mueren tres soldados estadounidenses en un ataque con drones en Jordania
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer este domingo que tres soldados estadounidense han muerto en un ataque con drones en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria.
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Hospital de campaña de emergencia ingresa a Gaza desde Jordania en medio de crisis humanitaria
En medio de una crisis humanitaria en Gaza, el primer hospital de campaña de Jordania llega tras 45 días de bombardeos israelíes.
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Video: evacúan miles de turistas de la ciudad jordana de Petra por inundaciones
Las fuertes lluvias que afectan al país han dejado a tres personas heridas durante las inundaciones en la provincia de Maan, al suroeste de Jordania.
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Arrestan a joven de 17 años por asesinar a balazos a tres miembros de su familia en Jordania
La joven decidió acabar con la vida de de su padre y sus dos hermanos menores después de discutir con ellos.
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José Pedrosa, el futbolista que ya ha jugado en 23 equipos en 14 países distintos: “no busco récord”
El español José Pedrosa Galán tiene 36 años y después de haber jugado en ligas de tres continentes, hoy asume un nuevo reto en Gibraltar.