Artista colombiano se presentará en el medio tiempo entre Colombia y Canadá

Corre la pelota en Red Bull Arena de Nueva Jersey entre Colombia y Canadá, que ha sido crucial para el técnico Néstor Lorenzo. Pero habrá otro colombiano protagonista y no será futbolista, pues al medio tiempo se estará presentando conocido artista nacional.

Se trata de DJ Pope, que estará al lado Heider González y La Guru, quienes llevarán al público un espectáculo lleno de ritmo, color y orgullo nacional. La presentación promete fusionar la música parrandera, tropical y urbana en una puesta en escena que exaltará la identidad latina ante miles de asistentes. Cabe recordar que esta última también es colombiana y cuenta con el respaldo de Karol G.

DJ Pope y J Balvin // Foto: AFP

No es la primera vez que DJ Pope hace parte de un evento deportivo, pues, este 2025, fue el encargado de poner la fiesta en el All-Star Game de la MLS, un partido que reúne a los mejores futbolistas de Estados Unidos y México.

Por otro lado, el dj es amigo y socio de J Balvin, siendo alguien crucial en la carrera del niño de Medellín. Con más de dos décadas de trayectoria, ha sido pieza clave en la internacionalización del sonido urbano latino. Su propuesta combina innovación, identidad y energía, consolidándolo como uno de los grandes referentes del movimiento urbano en el mundo.



Este hito es otro importante para su carrera, al igual que al lado de su amigo Balvin han hecho historia. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes 2025 fue el 'Niño de Medellín' el que estuvo en el show de medio tiempo.