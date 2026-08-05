Así reaccionó Javier Hernández Bonnet al golazo de Nelson Deossa: "Dios mío"

Los partidos de pretemporada en el fútbol europeo dejaron un golazo con protagonista colombiana. Nelson Deossa se hizo presente con el Real Betis en el amistoso contra Arsenal. La anotación de fuera del área generó una curiosa reacción en Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo.

Mientras se registraba en vivo la noticia, el también presentador de Noticias Caracol en la sección deportiva esbozó una sonrisa, llevó su mano izquierda a su boca y expresó: "¡Qué golazo, Dios mío!".

"Dejó prácticamente estático al arquero. No solo por la potencia, la velocidad y la colocación. Ese tanto estaba cargado de sorpresa, nadie esperaba que enganchara con derecha y suelta con la zurda un golazo impresionante", agregó.

🚀🇨🇴 GOLAZO DE NELSON DEOSSA AL ARSENAL pic.twitter.com/dNt2Rh6uIJ — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 5, 2026