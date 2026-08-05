¿Y sus derechos? Más de 1.000 exfutbolistas pelean por su pensión en Colombia

Exjugadores de más de 80 años están esperando que se le reconozcan sus derechos y así acceder a una pensión. Desde la década de los 60 y antes de los 2000, hay al menos 1.000 futbolistas que no han podido acceder a este dinero, pese a que fueron figuras y referentes de diferentes clubes del FPC.

El exjugador Hugo Galeano expresó en Blog Deportivo que espera que las autoridades competentes los ayuden, pues es "un derecho que nunca a presidir". Además, recordó que ya algunos exfutbolistas fallecieron esperando su pensión.

"Que se den cuenta de que la problemática no es solamente de un solo jugador, sino de muchos. Son más de 1000, somos más de 1000", afirmó.

Pagos de pensiones // Fotos: AFP / Blu Radio

Galeano, quien lidera esta iniciativa junto con un grupo de abogados y la asociación de exfutbolistas creada en 2020, explicó que la lucha busca que los clubes reconozcan las semanas laborales que, según afirma, nunca fueron reportadas a los sistemas de pensiones.



El exjugador aseguró que el caso ya llegó a la Comisión Séptima del Senado, donde fue catalogado como un trámite de urgencia, y que también han presentado solicitudes ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, además de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la FIFA y FIFPRO.

El exjugador de la Selección Colombia insistió en que no buscan confrontar a los clubes, sino que estos reconozcan una obligación laboral.

"No estamos pidiendo limosna, estamos reclamando un derecho que adquirimos como trabajadores", afirmó, al señalar que en las historias laborales de muchos exjugadores aparecen vacíos que hoy les impiden completar las semanas necesarias para pensionarse.

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Galeano también recordó casos de reconocidos futbolistas que continúan esperando una solución, como Luis Carlos Perea, Bendito Fajardo, Arturo Segovia y otros exprofesionales que atraviesan difíciles condiciones de salud. Incluso mencionó que algunos, como el recordado 'Pocillo' López, fallecieron sin haber recibido el reconocimiento de las semanas trabajadas.

El 11 de agosto la Defensoría del Pueblo espera recibir una respuesta de la Dimayor en una mesa de trabajo junto con el Ministerio del Trabajo, Colpensiones y la Federación Colombiana de Fútbol.