Chaux tiene claro cómo volver a "enamorar" a la hinchada del Medellín

El líder con puntaje perfecto de la Liga BetPlay se llama Deportivo Independiente Medellín. Después de tres partidos, no conoce la victoria. En la última jornada derrotó como visitante al Deportes Tolima en un emocionante 2-3.

Sin embargo, no han podido celebrar con su hinchada porque han jugado con la tribuna sancionada. Por eso, el arquero Eder Chaux comentó en Blog Deportivo que el equipo paisa tiene claro cómo volver a "enamorar" a los aficionados y así sientan la motivación en el estadio Atanasio Girardot.

Todo está enfocado en jugar bien, obtener victorias y demostrar sentido de pertenencia por el poderoso fecha tras fecha.

"Queremos revertir toda esa situación por medio de resultados. Aquí no hay otra manera, no hay otra forma sino ganando, que el hincha otra vez esté con nosotros, que esté feliz, que ahora que tenemos la oportunidad de tenerlos el lunes de vuelta, que el hincha vaya feliz, que vea un equipo que se entrega, que quiere ganar, que sale a la cancha con hambre", afirmó Chaux.



Chaux reconoció que el grupo es consciente del distanciamiento que se generó con la afición tras los recientes resultados y los hechos que derivaron en la sanción del estadio.



Era con Amaranto Perea

El arquero también destacó el trabajo que ha realizado el entrenador Amaranto Perea desde su llegada al banquillo. Según explicó, el técnico ha fortalecido el aspecto táctico del equipo, insistiendo en el posicionamiento, la ocupación de espacios y la lectura de cada partido.

Deportivo Independiente Medellín X: @DIM_Oficial

Para Chaux, esas herramientas han permitido que el Medellín sea un conjunto más sólido, capaz de controlar el balón, construir juego y adaptarse a diferentes rivales, una evolución que considera clave para el buen inicio de temporada.

Aunque el poderoso suma tres victorias consecutivas, Chaux aseguró que el plantel mantiene una postura autocrítica.

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El próximo partido del DIM será el lunes 10 de agosto como local ante Millonarios desde las 6:00 de la tarde.