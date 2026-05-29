Así se jugarán los 8vos. de final de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana

La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 entran en su etapa decisiva con la definición de los cruces de eliminación directa. Los torneos más importantes de clubes en Sudamérica ya tienen establecido el camino hacia los cuartos de final, con enfrentamientos que prometen emociones y la participación de varios equipos colombianos en la lucha por algún título continental.

Programación octavos de final Copa Libertadores

En los octavos de final de la Copa Libertadores, uno de los duelos que concentra la atención será el protagonizado por Flamengo y Cruzeiro, dos clubes tradicionales del fútbol brasileño. Palmeiras enfrentará a Cerro Porteño, mientras que Fluminense buscará avanzar ante Independiente Rivadavia en una de las series más atractivas de la ronda.

La llave que involucra al fútbol colombiano tendrá a Deportes Tolima enfrentando a Independiente del Valle, uno de los equipos más competitivos de Ecuador en los últimos años. Además, Corinthians jugará contra Rosario Central, Liga de Quito se medirá a Universidad Católica y Estudiantes de La Plata enfrentará a Mirassol. El cuadro lo completan Coquimbo Unido y Platense.

Play-offs Copa Sduamericana: así se jugarán

En la Copa Sudamericana, los playoffs definirán a los últimos clasificados a los octavos de final. Entre las series más destacadas aparece Boca Juniors frente a O'Higgins, un cruce que despierta gran expectativa por el peso histórico del conjunto argentino y la posibilidad de seguir avanzando en el certamen continental.



Los equipos colombianos también tendrán retos exigentes en esta instancia. Independiente Medellín se enfrentará al histórico Vasco da Gama de Brasil, mientras que Independiente Santa Fe buscará la clasificación frente a Caracas FC. Ambos clubes intentarán mantener la presencia del fútbol colombiano en las fases definitivas de la competición.

Los demás enfrentamientos de los playoffs de la Sudamericana serán Bolívar contra Grêmio, Sporting Cristal frente a Red Bull Bragantino, Universidad Católica ante Santos, Nacional contra Tigre y Lanús frente a Cienciano. Los ganadores avanzarán a octavos de final, donde ya esperan varios de los mejores equipos del continente en la carrera por conquistar el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.