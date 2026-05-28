Palmeiras vs. Junior EN VIVO: online y gratis el partido de la Copa Libertadores

Palmeiras y Junior de Barranquilla se enfrentan este jueves en un partido decisivo por la última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. El compromiso se disputará en São Paulo y definirá gran parte del futuro de ambos equipos en los torneos internacionales de Conmebol. El conjunto brasileño necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que los barranquilleros todavía conservan una mínima esperanza de avanzar a la Copa Sudamericana.



EN VIVO: Palmeiras vs. Junior HOY

El equipo deportivo de Blu Radio transmitirá de forma gratuita a través de sus platamormas digitales, especialmente en su canal de YouTube, en partido desde las 4:55 de la tarde, hora colombiana, con las mejores estadísticas y curiosidades de este compromiso internacional.

Novedades de Palmeiras y Junior

El equipo dirigido por Abel Ferreira llega segundo del grupo con ocho puntos, luego de caer en la jornada anterior frente a Cerro Porteño. Ese resultado dejó al club paraguayo como líder solitario con diez unidades y aumentó la presión sobre Palmeiras, que además siente muy cerca a Sporting Cristal, tercero con seis puntos. Una victoria del Verdão en casa le dará el boleto directo a la siguiente ronda, pero cualquier tropiezo lo obligará a depender del resultado que se produzca en Paraguay.

Junior vs. Palmeiras Foto: AFP

Pese a la incertidumbre en la Copa Libertadores, Palmeiras llega motivado después de golear 0-3 al Flamengo en el estadio Maracaná, triunfo que le permitió mantenerse como líder absoluto del Brasileirao. Además, el club paulista podría recuperar al paraguayo Ramón Sosa, quien volvió a entrenar con normalidad tras superar una lesión y apunta a sumar minutos en este importante compromiso internacional.

Por el lado de Junior, el panorama es más complicado. El equipo colombiano ocupa el último lugar del grupo con cuatro puntos y necesita ganar en Brasil, además de esperar una derrota de Sporting Cristal, para quedarse con el tercer puesto y acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana. El técnico uruguayo Alfredo Arias reconoció que el club mantiene viva la ilusión internacional, aunque también debe pensar en la final de la liga colombiana frente a Atlético Nacional, serie que disputará la próxima semana.



El compromiso también podría marcar el regreso del defensor uruguayo Lucas Monzón, quien superó molestias físicas y volvió a ser convocado. Mientras tanto, en simultáneo, Cerro Porteño recibirá a Sporting Cristal en Paraguay en otro duelo clave para definir el grupo. Palmeiras y Junior prometen un choque cargado de tensión, necesidades y emociones, con mucho en juego tanto para brasileños como colombianos.

Posibles alineaciones