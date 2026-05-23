Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Nacional y Junior

La Liga BetPlay ya cuenta con los equipos finalistas para disputar la final. El duelo entre Atlético Nacional y Deportes Tolima se definió el 23 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde los verdolagas hicieron valer la ventaja conseguida en Ibagué y sellar su clasificación ante su hinchada.

Por su parte, el Junior de Barranquilla recibió en su patio a Independiente Santa Fe tras el cerrado empate 1-1 en el compromiso de ida disputado en El Campín. Ese mismo sábado, ambos equipos llevaron la definición hasta la tanda de penales, luego de empatar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Desde el punto blanco, el conjunto que logró quedarse con el boleto a la final fue el Junior tras anotar el quinto penal.

Ahora, con los equipos ya definidos para la final de la Liga BetPlay 2026-I ambos equipos disputarán la ida el 2 de junio en Barranquilla y la vuelta el 8 de junio en Medellín.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, versiones cercanas a la organización señalan que el encuentro de ida y vuelta se disputará en las fechas mencionadas; no obstante, la última palabra la tiene la Dimayor.



Así fue como Nacional y Junior consiguieron el pase a la final

Atlético Nacional consiguió su paso a la final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 tras imponerse 3-1 sobre Deportes Tolima en el duelo de vuelta de las semifinales, jugado en el Atanasio Girardot.

El equipo ‘verdolaga’, que ya tenía ventaja luego de ganar 1-0 en el encuentro de ida, terminó asegurando la serie con un marcador global de 4-1 frente al conjunto pijao.

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Jorman Campuzano, Andrés Román y Edwin Cardona, con un gol de tiro libre, marcaron para Nacional en una jornada de celebración para los hinchas antioqueños.

Nuestro rival en la final de Liga, será Junior.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/lB4mSl0jqY — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 24, 2026

Junior de Barranquilla consiguió su clasificación a la final de la Liga tras imponerse 5-4 a Independiente Santa Fe en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios en el estadio Metropolitano.

El equipo barranquillero fue superior en varios tramos del compromiso y reflejó ese dominio en las estadísticas, con 17 remates, seis disparos al arco y una posesión del 67 %. Sin embargo, no logró romper el empate ante un Santa Fe que apostó por el orden defensivo y resistió la presión local.

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La serie terminó definiéndose desde el punto penal, donde Junior mostró mayor efectividad para quedarse con el boleto a la gran final del fútbol colombiano, instancia en la que enfrentará a Atlético Nacional en la lucha por el título.