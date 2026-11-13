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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Autogol de Mapiripán adelantó a la Selección Colombia en el amistoso ante Chile en Cali

Autogol de Mapiripán adelantó a la Selección Colombia en el amistoso ante Chile en Cali

Un gol en propia puerta del chileno abrió el marcador en el Pascual Guerrero, a donde Colombia regresó luego de 27 años.

Colombia vs. Chile, amistoso 2026.
Amistoso Colombia vs. Chile, noviembre 2026 en Cali.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Un gol en propia puerta por parte del jugador chile Guillermo Mapiripan, adelantó a la Selección Colombia ante el combinado austral este viernes en el primero de dos partidos amistosos que disputarán ambas selecciones en la presente fecha Fifa.

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El gol que abrió el marcador en el Pascual Guerrero se originó luego de una pelota dividida en la mitad de la cancha tras la cual recibió el balón el delantero Luis Suárez que, posteriormente, envió el balón a la derecha para que Daniel Muñoz enviara el centro.

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Tras el centro del lateral colombiano, dentro del área, el número 3 del seleccionado chile, Guillermo Mapirián, quizo despejar pero terminó por desviar el balón y enviarlo al fondo de su propia portería con la pierna izquierda, dejando sin oportunidad de reacción al arquero de 'La Roja' que ya se había lanzado a cortar el centro.

El gol que abrió el marcador en el Colombia vs. Chile en Cali

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