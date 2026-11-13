Esta sería la nómina de la Selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali

La Selección Colombia tendría varias novedades en su formación titular para enfrentar a Chile en el partido de preparación que se disputará este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El periodista Fabio Poveda detalló en Blog Deportivo algunos detalles del posible once que utilizaría el técnico Néstor Lorenzo, con una base de jugadores que estuvieron en el Campeonato Mundial.

De acuerdo con la información revelada por Poveda, Camilo Vargas sería el encargado de defender el arco, mientras que la línea defensiva estaría conformada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez. Este último aparecería como una de las novedades en la formación inicial del combinado nacional.

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En el mediocampo también se presentaría el regreso de Jefferson Lerma, quien estaría acompañado por Gustavo Puerta. La propuesta ofensiva tendría como protagonistas a Camilo Durán, quien jugaría recostado sobre la banda derecha, Yáser Asprilla, con mayor libertad por el centro, y Jhon Arias, por el costado izquierdo.

Camilo Durán, convocado a la Selección Colombia. Fotos: AFP - @FCFSeleccionCol

El recambio en ofensiva

La principal duda que se habría presentado en las horas previas al compromiso estaría precisamente en el sector ofensivo. Inicialmente, Durán habría trabajado como titular durante el entrenamiento del jueves, pero posteriormente surgió la posibilidad de que Yáser Asprilla ocupara ese lugar por la banda. Sin embargo, la información conocida en Blog Deportivo apunta a que ambos podrían estar desde el comienzo, aunque en posiciones diferentes.



De esta manera, Luis Javier Suárez sería la referencia en el ataque de Colombia para el encuentro frente a Chile. Aunque se trata de una nómina probable y no de una confirmación oficial del cuerpo técnico, estos serían los jugadores elegidos por Lorenzo para afrontar el compromiso en el Pascual Guerrero.

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