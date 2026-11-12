"El cuerpo técnico tiene que trabajar tranquilo": Pékerman sobre renovación en la Selección Colombia

El proceso de renovación de la Selección Colombia y la aparición de nuevos referentes fueron algunos de los temas que abordó José Néstor Pékerman durante su visita a Medellín. El exseleccionador nacional pidió paciencia con las nuevas generaciones y defendió la necesidad de permitir que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo trabaje sin presiones externas.

El entrenador argentino, quien condujo a Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, considera que el recambio generacional no puede darse de manera apresurada. Para Pékerman, los futbolistas deben prepararse en sus clubes y demostrar que tienen las condiciones necesarias para asumir responsabilidades en el combinado nacional.

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En ese sentido, el extécnico fue enfático al señalar que no se puede exigir una renovación si los jugadores que aspiran a ocupar nuevos espacios no están preparados para hacerlo. También evitó mencionar nombres propios y pidió respetar las decisiones del actual cuerpo técnico.

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José Néstor Pékerman aseguró que el proceso de renovación de la Selección Colombia debe desarrollarse de manera natural, sin que las opiniones externas condicionen las decisiones del entrenador. En su concepto, Néstor Lorenzo y su equipo de trabajo necesitan tranquilidad para gestionar la llegada de nuevos futbolistas.



"No, yo no voy a dar ningún nombre, ni de jugadores nuevos ni de posibles líderes. El entrenador y su cuerpo técnico tienen que trabajar tranquilos, sin escuchar lo que se dice", manifestó el argentino al referirse a la búsqueda de nuevos referentes para la Tricolor.

El exseleccionador también cuestionó que se pretenda exigir la presencia permanente de los futbolistas jóvenes, pues considera que esa postura puede terminar afectando el proceso de transición. Para él, la renovación requiere preparación y oportunidades bien gestionadas.

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"Tienen que gestionar la incorporación de los nuevos y no escuchar que tienen que jugar siempre, porque así no va a haber una renovación. No habrá renovación si los jugadores no se preparan para eso", advirtió Pékerman.

El entrenador explicó que los jugadores deben construir sus condiciones en los equipos en los que compiten habitualmente. A partir de ese seguimiento, el cuerpo técnico de la Selección puede identificar características y evaluar quiénes tienen posibilidades de aportar al equipo nacional.

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"En la Selección no se prueban jugadores. Los jugadores hacen su trabajo en sus clubes. Uno ve las características, después los ve jugar y dice: 'Uy, puede aportar cosas'. Bueno, lo llamamos y vamos a ir conociéndolo", explicó.

Otro de los aspectos que destacó Pékerman fue la necesidad de administrar correctamente los minutos de los futbolistas que comienzan a integrarse a la Selección Colombia. Según el argentino, no basta con convocar a un jugador joven: también es necesario encontrar el momento adecuado para darle participación.

El exentrenador puso como ejemplo las dificultades que puede afrontar un futbolista cuando debuta en el combinado nacional, especialmente si todavía no conoce a sus compañeros o no está familiarizado con las exigencias del equipo. Por eso, considera que los primeros partidos deben gestionarse con cuidado.

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Pékerman explicó que un jugador puede sentir una presión adicional cuando recibe su primera oportunidad con la Tricolor, pues sabe que debe demostrar por qué fue convocado. En esas circunstancias, el contexto del partido y la experiencia de sus compañeros también pueden influir en su adaptación.

"No tenemos que presionarlo para que ya mismo tenga que responder. Apenas queremos que llegue y ya esperamos resultados. Va a llevar tiempo", señaló el argentino, al insistir en que los nuevos futbolistas necesitan un proceso de adaptación.

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Finalmente, Pékerman reiteró que la construcción de una nueva generación de referentes no debe convertirse en una carrera contra el tiempo. Para el técnico, el trabajo silencioso, la preparación de los futbolistas y la confianza en el cuerpo técnico serán determinantes para el futuro de la Selección Colombia.

"Es muy importante el tiempo y la tranquilidad que les demos a los jugadores y al cuerpo técnico", concluyó el exseleccionador, quien evitó anticipar quiénes deberían asumir el liderazgo de la Tricolor en los próximos años.