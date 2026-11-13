En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Fondo Milagro
Atentado en Cali
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Este es el jugador de Chile que Colombia debe tener cuidado para amistoso, según periodista

Este es el jugador de Chile que Colombia debe tener cuidado para amistoso, según periodista

Desde las 7:00 de la noche, el estadio Pascual Guerrero recibirá a los chilenos en el primer amistoso de esta fecha Fifa contra Colombia.

Maximiliano Gutiérrez.
Jugador chileno Maximiliano Gutiérrez
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La Selección Colombia tendrá que prestar mucha atención a Maximiliano Gutiérrez, del Dinamo Moscú, uno de los jugadores que llega en mejor momento a la Selección de Chile para el partido amistoso de este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Así lo afirmó el periodista chileno Pablo Flores en entrevista en Blog Deportivo, en la que analizó las principales figuras del equipo dirigido por Nicolás Córdova.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el comunicador, Gutiérrez viene de tener una destacada actuación frente a la selección de México, compromiso en el que fue elegido como la gran figura de Chile. Además, aseguró que el atacante se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo para este nuevo encuentro frente a Colombia.

Últimas noticias

Delantero Jesús de Miguel murió luego de choque con el arquero Owono.
Fútbol

Oficial: primera sanción al portero del Andorra Owono tras muerte de Jesús de Miguel

Selección Colombia
Fútbol

Esta sería la nómina de la Selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali

Publicidad

"Maxi Gutiérrez sí puede ser una gran sensación, y hoy por la noche ustedes tienen que tener como Selección Colombia mucho cuidado con él", manifestó Flores.

Durante la conversación, el periodista también entregó detalles de la posible formación titular que utilizaría Nicolás Córdova. En el arco estaría Lawrence Vigouroux, mientras que la defensa tendría a Villagra, Maripán y Ulloa. En el mediocampo aparecerían Loyola, Vicente Pizarro, Echeverría y Suazo, mientras que la zona ofensiva estaría integrada por Osorio, Gonzalo Tapia y Maxi Gutiérrez.

Todavía le falta nivel

Flores también hizo un diagnóstico sobre el presente del fútbol chileno y reconoció que la actual generación todavía está lejos del nivel que alcanzaron Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel, entre otros referentes de la denominada generación dorada. Según explicó, Chile atraviesa un proceso de renovación que no ha conseguido encontrar futbolistas con las mismas condiciones de aquella camada que marcó una época en el fútbol sudamericano.

Finalmente, el periodista destacó que, aunque hay jugadores con condiciones para consolidarse, todavía no existe una generación que pueda compararse con la que llevó a Chile a conquistar dos títulos de Copa América.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Chile

Selección Colombia

Entrevista

Publicidad

Publicidad

Publicidad