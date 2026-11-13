Este es el jugador de Chile que Colombia debe tener cuidado para amistoso, según periodista

La Selección Colombia tendrá que prestar mucha atención a Maximiliano Gutiérrez, del Dinamo Moscú, uno de los jugadores que llega en mejor momento a la Selección de Chile para el partido amistoso de este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Así lo afirmó el periodista chileno Pablo Flores en entrevista en Blog Deportivo, en la que analizó las principales figuras del equipo dirigido por Nicolás Córdova.

De acuerdo con el comunicador, Gutiérrez viene de tener una destacada actuación frente a la selección de México, compromiso en el que fue elegido como la gran figura de Chile. Además, aseguró que el atacante se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo para este nuevo encuentro frente a Colombia.

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"Maxi Gutiérrez sí puede ser una gran sensación, y hoy por la noche ustedes tienen que tener como Selección Colombia mucho cuidado con él", manifestó Flores.

Durante la conversación, el periodista también entregó detalles de la posible formación titular que utilizaría Nicolás Córdova. En el arco estaría Lawrence Vigouroux, mientras que la defensa tendría a Villagra, Maripán y Ulloa. En el mediocampo aparecerían Loyola, Vicente Pizarro, Echeverría y Suazo, mientras que la zona ofensiva estaría integrada por Osorio, Gonzalo Tapia y Maxi Gutiérrez.



Todavía le falta nivel

Flores también hizo un diagnóstico sobre el presente del fútbol chileno y reconoció que la actual generación todavía está lejos del nivel que alcanzaron Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel, entre otros referentes de la denominada generación dorada. Según explicó, Chile atraviesa un proceso de renovación que no ha conseguido encontrar futbolistas con las mismas condiciones de aquella camada que marcó una época en el fútbol sudamericano.



Finalmente, el periodista destacó que, aunque hay jugadores con condiciones para consolidarse, todavía no existe una generación que pueda compararse con la que llevó a Chile a conquistar dos títulos de Copa América.