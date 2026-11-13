Colombia vs. Chile: EN VIVO, online y gratis HOY amistoso por fecha FIFA

En un año marcado por los altibajos, Néstor Lorenzo se prepara para cerrar el 2026 al frente de la Selección Colombia. Este viernes, 13 de noviembre, la Tricolor disputa el primero de dos partidos amistosos frente a Chile, un compromiso en el que el técnico argentino espera probar nuevas alternativas, evaluar jugadores y continuar construyendo la base del equipo que afrontará el proceso rumbo al Mundial de 2030.

En sus últimos compromisos amistosos contra Perú y Chile, la Selección Colombia no consiguió mostrar su mejor versión futbolística. Por eso, los hinchas esperan ver una cara diferente del equipo en esta nueva presentación, especialmente porque tendrá el respaldo de su público en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que estará vestido de amarillo para acompañar a la Tricolor.

Colombia vs. Chile // Foto: AFP

Publicidad

Vea EN VIVO Colombia vs. Chile HOY: transmisión totalmente gratis

El equipo de Blog Deportivo, de la mano del Gol Caracol, tendrá la transmisión del partido amistoso entre Colombia y Chile este viernes, 13 de noviembre, desde el estadio Pascual Guerrero de Cali, a través de su canal de YouTube.

Además, los aficionados podrán seguir todos los detalles del compromiso mediante la señal de Blu Radio en los 89.9 FM, con la narración, el análisis y los comentarios de un panel de expertos que acompañará cada momento del encuentro.



¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Chile por amistoso FIFA?

El partido entre la Selección Colombia y Chile está programado para este viernes, 13 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche (hora colombiana). El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará dejar una buena impresión ante su afición.

Posibles alineaciones de Colombia vs. Chile

Estas serían las formaciones iniciales de ambos seleccionados para el compromiso amistoso:

