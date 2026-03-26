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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Bolivia remonta ante Surinam y sigue con vida en el repechaje mundialista

Bolivia remonta ante Surinam y sigue con vida en el repechaje mundialista

Los bolivianos cumplieron con la primera tarea en este renovado formato de repesca mundialista. Ahora deberán enfrentar a Irak en busca de un cupo a la Copa del Mundo.

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