Bolivia remonta ante Surinam y sigue con vida en el repechaje mundialista

Bolivia enfrentó a Surinam por uno de los últimos cupos que quedan para el Mundial de la Fifa 2026 y cumplió al remontar el marcador para seguir vivo de cara al próximo partido decisivo del martes 31 de marzo.

El primer tiempo terminó empatado sin goles. Sin embargo, en el minuto 48, Van Gelderen anotó el primer tanto del partido, lo que puso en aprietos a la selección verde

Los dirigidos por Óscar Villegas no se rindieron y en el minuto 72, con un gol de Moisés Paniagua, se logró el empate para el conjunto boliviano.



Bolivia le ganó 2 a 1 a Surinam

En el minuto 79, Miguel Terceros, conocido como Miguelito al ser la figura del bolivia por jugar en el Santos de Brasil, convirtió un penalti para remontar el resultado y así poner el 2-1.

Ahora, Bolivia deberá enfrentar a Irak y ganarle para continuar con su sueño mundialista, un objetivo que no logra desde hace 32 años. En caso de vencer a Irak, la verde integraría el Grupo I de la Copa del Mundo, junto con Francia, Noruega y Senegal.



Ahora Bolivia enfrentará a Irak

Los próximos partidos del repechaje por los cupos restantes al Mundial son: Italia contra Bosnia, Suecia contra Polonia, Kosovo contra Turquía y Dinamarca contra República Checa. Además, esta noche, a las 10:00 (hora colombiana), se jugará el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica; el ganador enfrentará al Congo e integrará el grupo de la selección Colombia en el Mundial.

