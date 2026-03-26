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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Titular de Colombia vs. Croacia para amistoso internacional antes del Mundial 2026

Titular de Colombia vs. Croacia para amistoso internacional antes del Mundial 2026

Néstor Lorenzo apuesta por sus habituales titulares para enfrentar a la Croacia de Modric.

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