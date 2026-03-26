Titular de Colombia vs. Croacia para amistoso internacional antes del Mundial 2026

La cuenta oficial de la Selección Colombia dio a conocer la alineación titular de la tricolor para enfrentar a Croacia en este primer partido amistosos de esta doble fecha Fifa que servirá como preparación para su participación en el Mundial de la Fifa del 2026 que comenzará el 11 de junio.

El seleccionador Néstor Lorenzo apostó por los jugadores que han sido de su confianza durante todo el proceso de Eliminatoria Sudamericana y, por su puesto, la nómina de este jueves, 26 de marzo, está encabezada por el capitán James Rodríguez y la estrella colombiana de la Bundesliga, Luis Díaz.



Once inicialista de Colombia vs. Croacia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Estos once futbolistas también serán los primeros en estrenar en un partido la nueva camiseta de la Selección Colombia y que se usará como visitante en la Copa del Mundo. Recordemos que esta nueva prenda se caracteriza por el color azul con líneas verdes en los hombros y cuello.

Primer partido en la historia entre Colombia y Croacia

Colombia y Croacia se enfrentaránpor primera vez este jueves en Orlando, Estados Unidos, en un amistoso inédito que servirá como preparación para el Mundial de 2026.

El equipo colombiano arriba con una racha positiva de nueve partidos sin perder, con cinco victorias y cuatro empates. Este buen momento genera optimismo en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo, que pretende extender ese rendimiento ante un rival europeo de alto nivel.



Para este compromiso, Colombia contará con todas sus figuras, entre ellas Luis Suárez y Luis Díaz, quienes atraviesan un gran momento en sus clubes. También estarán jugadores clave como James Rodríguez, Jhon Arias, Davinson Sánchez y Daniel Muñoz, lo que permite al técnico disponer de una nómina sólida.

Por su parte, Croacia jugará su primer amistoso tras asegurar su clasificación al Mundial como líder de su grupo en las eliminatorias europeas. El equipo dirigido por Zlatko Dalic tuvo una destacada campaña, sumando siete triunfos y un empate.

Sin embargo, los europeos tendrán bajas importantes como Josko Gvardiol y Mateo Kovacic por lesión. Aun así, contarán con referentes como Luka Modric e Iván Perisic, además de otros jugadores destacados que mantienen competitivo al conjunto croata.