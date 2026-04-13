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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Carlos Queiroz es el nuevo técnico de Ghana previo al Mundial de 2026

Carlos Queiroz es el nuevo técnico de Ghana previo al Mundial de 2026

Carlos Queiroz fue nombrado nuevo técnico de Ghana, que ya está clasificada al Mundial 2026. El portugués asume tras la salida de Otto Addo y dirigirá dos amistosos antes del torneo.

QUEIROZ
AFP
KARIN JAAFAR/AFP
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

La selección de fútbol de Ghana tiene nuevo director técnico: se trata del portugués Carlos Queiroz. Ghana está clasificada al Mundial de fútbol y se inscribe en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. Este anuncio fue proferido por la Federación de Fútbol del país africano. Ghana se inscribe en la casilla número setenta y cuatro en el ranking de la FIFA.

Queiroz y su pasado por la Selección Colombia

Queiroz sucede al alemán Otto Addo, quien fue destituido hace quince días, unas horas después de la derrota 2-1 del combinado ghanés en un amistoso ante Alemania en Stuttgart. Así mismo, el director técnico portugués ha dirigido a varias selecciones en Copas del Mundo: en 2010 comandó a Portugal, y en 2018 y 2022 a Irán. También, sin presencia en el Mundial, ha dirigido a Colombia, Egipto, Catar y Omán.

Ghana jugará dos partidos amistosos antes del mundial:

Hoy, Queiroz tiene 73 años y recibe un equipo ghanés que completa cuatro derrotas consecutivas en sus últimos partidos. Ante Japón perdió 2-0, con Corea del Sur cayó por la mínima diferencia, luego Austria lo venció 5-1 y el pasado 30 de marzo perdió contra Alemania 2-1.

Antes del Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, Queiroz se estrenará con dos amistosos: el próximo viernes, 22 de mayo, ante México y el martes, 2 de junio, ante Gales.

Queiroz, en el año 2004, hace más de veinte años, también fue director técnico del Real Madrid.

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