Carlos Queiroz es el nuevo técnico de Ghana previo al Mundial de 2026

La selección de fútbol de Ghana tiene nuevo director técnico: se trata del portugués Carlos Queiroz. Ghana está clasificada al Mundial de fútbol y se inscribe en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. Este anuncio fue proferido por la Federación de Fútbol del país africano. Ghana se inscribe en la casilla número setenta y cuatro en el ranking de la FIFA.



Queiroz y su pasado por la Selección Colombia

Queiroz sucede al alemán Otto Addo, quien fue destituido hace quince días, unas horas después de la derrota 2-1 del combinado ghanés en un amistoso ante Alemania en Stuttgart. Así mismo, el director técnico portugués ha dirigido a varias selecciones en Copas del Mundo: en 2010 comandó a Portugal, y en 2018 y 2022 a Irán. También, sin presencia en el Mundial, ha dirigido a Colombia, Egipto, Catar y Omán.

Ghana jugará dos partidos amistosos antes del mundial:

Hoy, Queiroz tiene 73 años y recibe un equipo ghanés que completa cuatro derrotas consecutivas en sus últimos partidos. Ante Japón perdió 2-0, con Corea del Sur cayó por la mínima diferencia, luego Austria lo venció 5-1 y el pasado 30 de marzo perdió contra Alemania 2-1.

Antes del Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, Queiroz se estrenará con dos amistosos: el próximo viernes, 22 de mayo, ante México y el martes, 2 de junio, ante Gales.



Queiroz, en el año 2004, hace más de veinte años, también fue director técnico del Real Madrid.