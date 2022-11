Chelsea tiene equipo para ganarlo todo: Thibaut Courtois

El guardameta del Chelsea Thibaut Courtois, el jugador más destacado de los "blues" en el partido de ida de la Copa de la Liga frente al Liverpool (1-1), ha asegurado que esta temporada el conjunto londinense tiene equipo "para ganarlo todo".

"Sabemos que será complicado, pero queremos ganarlo todo. Tenemos equipo para hacerlo y ojalá podamos lograrlo", dijo Courtois, en unas declaraciones que recoge hoy la página web del Chelsea.

"El año pasado el equipo no ganó nada, se quedó a las puertas. Ahora, Diego (Costa), Filipe (Luis), Cesc Fàbregas y yo, junto al resto de la plantilla, queremos ganar títulos con este club", añadió.

El exguardameta del Atlético de Madrid, de 22 años, disputó el pasado martes, en el empate 1-1 en Anfield ante el Liverpool, su segundo encuentro este año, después del partido de la jornada de Año Nuevo frente al Tottenham.

"No estaba todavía al cien por cien, sentía un poco de dolor en el pulgar. Si no estás totalmente recuperado y no puedes ayudar al equipo es mejor no jugar", explicó el belga.

"El equipo tiene otro portero de primer nivel listo para jugar. La pasada semana realicé dos o tres sesiones de entrenamiento al cien por cien y supe que podía jugar en Liverpool", subrayó.

Courtois aseguró que el checo Petr Cech "es un portero de mucha calidad", por lo que es consciente de que tiene "que jugar bien y rendir", si quiere seguir siendo titular. "Él y yo solo queremos ayudar al equipo, que, al fin y al cabo, es lo más importante", añadió

En el encuentro de ida de las semifinales de la Copa de la Liga, Chelsea y Liverpool empataron en Anfield, en un encuentro en el que anotaron Eden Hazard y Raheem Sterling, pero en el que el futbolista más destacado fue el arquero belga.

"El resultado fue justo. Podría haber sido peor y sabemos que el próximo partido será como una final. Jugamos en casa, con nuestro aficionados, así que tenemos que ganar", indicó.

"Sin embargo, todos los partidos son complicados. El Liverpool es un rival difícil y sabemos que serán peligrosos en el encuentro de vuelta", aseveró.

El Chelsea, conjunto entrenado por el portugués José Mourinho, sigue con vida en cuatro competiciones esta temporada: "Premier League", Liga de Campeones, Copa de Inglaterra (FA Cup) y Copa de la Liga.

"En este momento, estamos jugando bien en todas las competiciones. Estamos en la semifinal (de la Capital One Cup), liderando la liga, el sábado tenemos un partido importante de la FA Cup y nos enfrentamos al París Saint-Germain en octavos de la 'Champions'", concluyó Courtois.

El conjunto del suroeste de Londres recibe el próximo sábado, día 24 de enero, al Bradford, conjunto de la "League One", tercera categoría del fútbol inglés, en Stamford Bridge, en un encuentro correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup.

EFE.

