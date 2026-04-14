Colombia gana a Chile y mantiene el invicto en la Liga de Naciones Femenina

En su casa, en Cali, la Selección Colombia volvió a ganar en la Liga de Naciones Femenina. La tricolor sumó tres puntos claves ante Chile gracias a los goles de la joya Linda Caicedo y de la defensora Manuela Vanegas para acercarse a la próxima Copa del Mundo.

El próximo partido de la tricolor será contra Argentina, selección que es la actual líder de la competencia por diferencia de gol.

Linda Caicedo con la Selección Colombia vs. Chile Foto: AFP

La Liga de Naciones 2025-2026 es disputada en su primera edición por 9 selecciones sudamericanas, pues Brasil, por ser el país anfitrión del próximo Mundial, está eximido de jugar el torneo clasificatorio.

A falta de tres jornadas para el cierre de la liguilla, Colombia hoy ve más cerca su clasificación directa ya que Venezuela, que ha jugado 6 partidos, ocupa el tercer puesto con 8 unidades.



Las chilenas, por su parte, se mantuvieron en el cuarto lugar con 7 puntos y consiguen, de momento, el segundo cupo a la repesca, pero Paraguay y Perú igualaron 1-1 en Lima, son quinto y sexto, respectivamente, con siete unidades y metieron presión a La Roja.

🎥 Linda manera de cerrar la noche y estar más cerca del sueño mundialista. 🔜🌍🏆



Linda Caicedo y un gol para estar más cerca del objetivo. 💃⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/YI37ksJe5d — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 15, 2026

Las colombianas dominaron desde los primeros minutos del partido jugado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, aunque tuvieron muchas dificultades para romper la férrea defensa chilena, liderada por las centrales Anais Cifuentes, Fernanda Pinilla y Camila Sáez.

Sin embargo, el gol llegó pronto, al 13, cuando la centrocampista Marcela Restrepo filtró un pase para Caicedo, que se deshizo de tres rivales y sacó un remate que se metió en el fondo de la portería chilena, pese a que la veterana Christiane Endler alcanzó a manotear el balón.

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Tras la anotación, Chile recuperó el balón pero no tuvo claridad en ataque. El balón le llegó poco a Sonya Keefe y Vaitiare Pardo, que no pesaron mucho en ataque.

Las anfitrionas, que aprovecharon que las australes se volcaron al ataque, trataron de hacer daño al contragolpe con oportunidades de Maithé López, que lanzó un remate desviado, y Manuela Pavi, a quien Endler le sacó el balón en un mano a mano.

En el segundo tiempo, el partido se mantuvo en la misma línea de la etapa inicial. Las chilenas, con la necesidad de empatar, tuvieron muchas dificultades para ser profundas, pese a que ingresaron la volante Millaray Cortés, del Sevilla, y la centrocampista Lesly Olivares, que juega en Millonarios.

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El equipo Cafetero trató de hacer daño con la velocidad de Caicedo y Pavi por los costados, pero no logró ser profunda y creó poco peligro en la portería de Endler, por lo que en este contexto fue cada vez más importante el trabajo de la volante Leicy Santos para controlar el partido.

Sin embargo, cuando el equipo local logró romper la rigidez de la defensa chilena creó oportunidades claras, como al 79 cuando la atacante Gisela Robledo sacó un remate que se estrelló en el palo derecho de las visitantes.

En el minuto 92, la central chilena Sáez derribó en el área a Caicedo, la jueza ecuatoriana Marcelly Zambrano pitó penalti y la encargada de cobrar, con potencia, fue Vanegas, que celebró su séptimo gol con la selección colombiana.

Al final las cafeteras se llevaron los tres puntos y disputarán el liderato del campeonato en Buenos Aires contra Argentina, en un juego en el que incluso pueden clasificar al Mundial, mientras que ese día Chile visitará a Uruguay con la mirada puesta en mantener el cuarto lugar, que da el último de los dos cupos a la repesca.