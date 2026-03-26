Colombia vs. Croacia HOY EN VIVO: vea online gratis el partido amistoso

Miles de corazones palpitarán este 26 de marzo con el choque entre la Selección Colombia y la selección de Croacia por la fecha FIFA, en un duelo clave de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán extender su buen momento y seguir afinando detalles de cara al gran objetivo mundialista.



Colombia vs. Croacia HOY EN VIVO: vea aquí el partido

La Selección Colombia HOY 26 de marzo afronta un exigente amistoso frente a Croacia, y los hinchas podrán seguir todas las emociones del encuentro junto al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. La cobertura estará disponible en la señal en vivo de Blu Radio 89.9 FM y también a través de su canal oficial de YouTube.

Por su parte, Caracol Televisión también tendrá a disposición dos opciones para ver el partido EN VIVO: la señal abierta del Gol Caracol y la transmisión vía streaming por Ditu, ideal para quienes prefieran seguir el compromiso desde el celular o cualquier otro dispositivo.



A qué hora juega Colombia HOY vs. Croacia por la fecha FIFA

La Selección Colombia se medirá ante Croacia este 26 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde (hora de Colombia), en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá lugar en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, en Estados Unidos.

Estos son los horarios en otros países:



Estados Unidos (Orlando): 7:30 p. m.

7:30 p. m. México: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Argentina: 8:30 p. m.

8:30 p. m. España: 00:30 del 27 de marzo (hora peninsular).

Croacia vs. Colombia // Foto: AFP

Así llega la Selección Colombia para este amistoso

La Selección Colombia atraviesa un gran momento de confianza tras sus más recientes presentaciones amistosas, también disputadas en Estados Unidos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de imponerse ante México y Australia con actuaciones convincentes, resultados que han fortalecido la idea de juego del equipo.



Además, el buen presente de futbolistas como Daniel Muñoz, Luis Díaz, Luis Suárez, Davinson Sánchez y Richard Ríos representa un impulso adicional para una Tricolor que sigue consolidándose de cara a sus próximos retos internacionales.

Selección Colombia // Foto: AFP

Posibles formaciones de Colombia y Croacia para el amistoso