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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia vs. Croacia HOY EN VIVO: vea online gratis el partido amistoso
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Colombia vs. Croacia HOY EN VIVO: vea online gratis el partido amistoso

La Selección Colombia afronta su primer partido de 2026 como parte de su preparación para el Mundial, ante una exigente selección de Croacia que se ha consolidado entre las más fuertes de Europa.

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