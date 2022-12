Colombia y Venezuela se enfrentan en la OEA por crisis en la frontera

una reunión de consulta de cancilleres que aborde la crisis fronteriza con Venezuela, informaron a Efe fuentes diplomáticas.



La misión de Colombia ante la OEA envió hoy esta solicitud al presidente del Consejo Permanente, que ocupa en este turno (rota cada tres meses) el embajador de Uruguay ante la OEA, Hugo Cayrús, quien debe decidir si se convoca.



El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín, pidieron este jueves en varias declaraciones públicas que vayan misiones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la OEA a la frontera, así como una reunión de ministros de Exteriores del continente.



Preguntado en los pasillos de la OEA por esta crisis, y antes de que trascendiera la solicitud de Colombia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se había limitado a decir "hay que esperar al Consejo Permanente".



La posibilidad de que Colombia pidiera una reunión extraordinaria del Consejo Permanente por la crisis con Venezuela ha sido este lunes la comidilla en los pasillos de la OEA, donde esta jornada se presentó precisamente un informe sobre inmigración.



En la apertura del evento, Almagro pidió "diálogo" y "profundizar relaciones bilaterales" para evitar la escalada de los problemas fronterizos.



Aunque no se refirió directamente a esa crisis, las palabras de Almagro fueron leídas en clave del conflicto entre Colombia y Venezuela, un asunto sobre el que hoy mantienen consultas los embajadores ante la OEA de los países miembros, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.



Almagro, fiel a su estilo cauto, hizo hoy solo referencias indirectas a esta crisis.



"Me permito hacer un llamado a profundizar relaciones bilaterales con el propósito de encontrar soluciones a temas de dinámicas fronterizas", señaló en la apertura de la presentación del III Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI 2015).



"A través del diálogo se pueden aclarar elementos de información que son necesarios para concluir soluciones. Son fundamentales los procesos de verificación de derechos humanos en zonas de fronteras para evitar escalamiento de problemas y para identificar soluciones integrales acelerando niveles de cooperación y de solidaridad", añadió.



El 24 de agosto, en el marco de su visita a Colombia, Almagro abogó por un "diálogo directo" entre Bogotá y Caracas para tratar la situación de los colombianos deportados desde ese país.



"Estimamos que el diálogo directo entre las partes es el instrumento fundamental para resolver este tema", declaró Almagro entonces en una breve comparecencia ante la prensa tras reunirse en Bogotá con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos



Rechazo de Venezuela



Por su parte el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, anunció hoy que el Gobierno de su país no quiere abordar la crisis fronteriza con Colombia en la reunión de consulta de cancilleres de todo el continente propuesta por el país andino.



"Mi Gobierno no es partidario de debatir este tema en la OEA por su lamentable y frustrante historia ante situaciones complejas entre los Estados miembros", dijo Chaderton. EFE





Con EFE