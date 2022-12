Comisionado de Paz considera poco probable liberación de alias ‘Simón Trinidad’

El Alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, manifestó que debido a la complejidad del sistema judicial de Estados Unidos no considera probable que prontamente pueda darse una repatriación del guerrillero Ricardo Palmera alias ‘Simón Trinidad’, esto ante la petición de las Farc de integrarlo a los diálogos en Cuba.



“Sobre ese detalle no le puedo decir nada salvo que el sistema judicial americano es un sistema muy complejo, muy difícil y que yo no veo muy probable que vaya a haber un movimiento de ese tipo en el corto plazo”, manifestó.



Jaramillo además agradeció al delegado enviado de Estados Unidos Bernard Aronson por su presencia en el proceso de paz porque significa que hay un apoyo internacional a las negociaciones.



“Nosotros le damos la mayor importancia a la designación por parte del presidente Obama y del secretario de Estado, John Kerry, de un delegado especial porque significa que hay un apoyo mayor dirigido de Estados Unidos a este proceso. Él viene es a apoyar el proceso desde todos los frentes”, finalizó.