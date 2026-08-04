Confirman amistoso entre la Selección Colombia y Perú en próximos amistosos FIFA

La selección de Perú jugará partidos amistosos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia entre septiembre y octubre, informó este martes la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La cuenta oficial de la Bicolor señaló en sus redes sociales que los dirigidos por el brasileño Mano Menezes iniciarán en tierras norteamericanas "una nueva gira de amistosos internacionales, un nuevo desafío para seguir creciendo y representar con orgullo a todo el Perú".

Según lo anunciado, Perú se enfrentará con Estados Unidos el próximo 26 de septiembre en la ciudad estadounidense de Orlando, y el 29 de ese mismo mes jugará con México en Nueva Jersey.

Posteriormente, la Bicolor se medirá con Canadá el 3 de octubre en Montreal y el 6 de octubre lo hará ante Colombia, en Miami.



Selección Colombia // Foto: AFP

Desde que Menezes asumió la conducción de Perú, en enero pasado, el combinado nacional ha disputado cuatro partidos amistosos, con una derrota por 2-0 ante Senegal, en París; un empate 2-2 ante Honduras, en Madrid; un triunfo por 2-1 ante Haití, en Miami; y otra derrota por 3-1 frente a España, en México.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, anunció en julio pasado que la Bicolor jugará las próximas eliminatorias mundialistas en Lima y en los estadios de las regiones andinas de Cusco y Puno.

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Cusco y Puno se encuentran en el sur de Perú, la primera de ellas a 3.300 metros sobre el nivel del mar, mientras la segunda se ubica a más de 3.800 metros de altitud.

Perú, que no participa en los mundiales de fútbol desde Rusia 2018, ha iniciado un recambio generacional de jugadores bajo la batuta de Menezes, que impulsa un plan estratégico para clasificar a la Bicolor al Mundial de 2030.