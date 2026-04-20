Confirman fecha y hora para el próximo clásico Real Madrid vs. Barcelona en LaLiga

Ya es oficial la fecha en que se llevará a cabo el clásico Real Madrid vs. Barcelona de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports 2025/26, correspondiente a la trigésima quinta jornada, el cual se disputará el domingo, 10 de mayo a partir, de las 9:00 de la noche (hora local), que en Colombia sería 2:00 de la tarde.

Según ha informado este lunes LaLiga, el encuentro del Spotify Camp Nou cerrará la sesión dominical de dicha jornada, que abrirán a las 7:00 de la mañana (hora en Colombia) el Mallorca y el Villarreal en el estadio de Son Moix.

La jornada empezará el viernes, 8 de mayo, con el Levante-Osasuna y acabará el lunes 11 con el Rayo Vallecano-Girona.

FC Barcelona vs. Real Madrid // Fotos: AFP.

Así se disputará la fecha 35 de la LaLiga

Viernes 8 de mayo



Levante vs. Osasuna / 2:00 p.m.

Sábado, 9 de mayo



Elche vs. Alavés / 7:00 a.m.

Sevilla vs. Espanyol / 9:15 a.m.

Atlético de Madrid vs. Celta / 11:30 a.m.

Real Sociedad vs. Real Betis / 2:00 p.m.

Domingo, 10 de mayo:

Mallorca vs. Villarreal / 7:00 a.m.

Athletic Bilbao vs. Valencia / 9:15 a.m.

Real Oviedo vs. Getafe / 11:30 a.m.

FC Barcelona vs. Real Madrid / 2:00 p.m.

Lunes, 11 de mayo



Rayo Vallecano vs. Giron / 2:00 p.m.

El gran momento de Federico Valverde

Toni Kroos, exfutbolista alemán del Real Madrid, elogió este lunes al centrocampista uruguayo Federico Valverde, que juega en el citado equipo español, y dijo que es "el mejor, muy corto y muy claro".

Kroos jugó en el Real Madrid entre 2014 y 2024 y su número ocho en la camiseta blanca lo heredó Fede Valverde, un centrocampista del gusto del alemán, que recibió en la capital española el Premio Laureus a la inspiración.

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"Gano menos premios que antes y de vez en cuando no está mal ganar uno. Es un reconocimiento a algo que pasó dentro, pero también fuera. Es un reconocimiento a la fundación que llevo en Alemania, no sólo por ser un buen jugador ganando muchos títulos", dijo Kroos, en conferencia de prensa.