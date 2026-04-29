¿Contra el DT? Hugo Rodallega salió diciendo groserías tras ser cambiado en Libertadores

El panorama para Independiente Santa Fe no mejora en este semestre debido al irregular nivel que, hasta ahora, ha demostrado tanto en Liga BetPlay como en la Copa Libertadores. Ahora, el cuadro cardenal sumó una nueva derrota, esta vez por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo continental visitando a Platense (2-1).

Pero en este compromiso, un momento llamó la atención de los hinchas y quedó captado en plena transmisión en vivo. Al minuto 74, Hugo Rodallega salió del terreno de juego en reemplazo de el argentino Bustos, sin embargo, la decisión del técnico Pablo Repetto no cayó del todo bien en el delantero, quien salió refutando y diciendo algunas groserías al aire.

En ese momento el cuadro capitalino perdía 2 a 0 el compromiso y la molestia de 'Hugol' fue apoyada por una gran parte de la afición, que, según dicen, "no están de acuerdo con algunas decisiones que se toman". Santa Fe solo ha sumado 1 punto en tres partidos que ha disputado en la Copa Libertadores.

¡Rodallega salió MUY ENOJADO!



El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue...



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/r39mmxmO83 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 29, 2026

Hugo Rodallega ha sido uno de los futbolistas más determinantes de los últimos años en Independiente Santa Fe y, además, el autor de momentos importantes como aquel gol frente al Deportivo Independiente Medellín (DIM) que le dio el título al equipo en el primer semestre del 2025.



Por ahora, el panorama del equipo no es del todo alentador ni en Liga ni en Libertadores. Por un lado, deberá sí o sí vencer este domingo, 3 de mayo, a Internacional de Bogotá para clasificarse a los 'playoff' y en Libertadores deberá sumar los nueves puntos que le quedan por disputar para lograr clasificarse a los octavos de final del torneo.

El nivel irregular de los cardenales no ha caído del todo bien en los hinchas, quienes culpan en redes al técnico Pablo Repetto. Aún así, el timonel alirrojo ha asegurado que el proceso va encaminado a darles alegrías a los aficionados.