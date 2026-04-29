Platense vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis la Copa Libertadores 2026

Regresa la Copa Libertadores con participación colombiana, esta vez el turno para Independiente Santa Fe que necesita sí o sí una victoria para no quedarse atrás y evitar la posibilidad de una posible eliminación, pero no la tendrá fácil porque deberá lograrlo en condición de visitante frente a Platense de Argentina.

Este duelo es correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en donde hasta ahora el cuadro cardenal solo ha sumado 1 punto tras sus duelos frente a Peñarol (Uruguay) y Corinthians (Brasil).



Platense vs. Santa Fe EN VIVO: vea aquí gratis y online

Los hinchas cardenales podrán ver el choque entre Platense y Santa Fe de tres maneras diferentes. La primera de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través del canal de YouTube, tendrá todas las emociones de este duelo de Copa Libertadores. Este en el siguiente link:

Por otro lado, las otras dos opciones son:



ESPN: la señal de cable tendrá las emociones de este duelo gracias a los derechos otorgados por Conmebol.

la señal de cable tendrá las emociones de este duelo gracias a los derechos otorgados por Conmebol. Disney Plus: el mundo del streaming tendrá este duelo a través de su señal en vivo.

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Platense en Copa Libertadores?

Este duelo, correspondiente por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se encuentra programado para las 5:00 de la tarde de este miércoles, 29 de abril.

Foto: AFP

Posibles alineaciones Platense vs. Santa Fe