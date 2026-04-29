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Platense vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis la Copa Libertadores 2026

El cuadro cardenal necesita una victoria para no quedarse fuera de la competencia continental. Conozca a qué hora juega y siga este duelo EN VIVO, gratis y online.

Platense vs. Santa Fe
Platense vs. Santa Fe //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Regresa la Copa Libertadores con participación colombiana, esta vez el turno para Independiente Santa Fe que necesita sí o sí una victoria para no quedarse atrás y evitar la posibilidad de una posible eliminación, pero no la tendrá fácil porque deberá lograrlo en condición de visitante frente a Platense de Argentina.

Este duelo es correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en donde hasta ahora el cuadro cardenal solo ha sumado 1 punto tras sus duelos frente a Peñarol (Uruguay) y Corinthians (Brasil).

Platense vs. Santa Fe EN VIVO: vea aquí gratis y online

Los hinchas cardenales podrán ver el choque entre Platense y Santa Fe de tres maneras diferentes. La primera de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través del canal de YouTube, tendrá todas las emociones de este duelo de Copa Libertadores. Este en el siguiente link:

Por otro lado, las otras dos opciones son:

  • ESPN: la señal de cable tendrá las emociones de este duelo gracias a los derechos otorgados por Conmebol.
  • Disney Plus: el mundo del streaming tendrá este duelo a través de su señal en vivo.

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Platense en Copa Libertadores?

Este duelo, correspondiente por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se encuentra programado para las 5:00 de la tarde de este miércoles, 29 de abril.

Platense vs. Santa Fe (1).jpg
Foto: AFP

Posibles alineaciones Platense vs. Santa Fe

  • Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Kevin Retamar, Guido Mainero, Franco Zapiola y Tomás Nasif.
  • Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.
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