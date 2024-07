Daniel Muñoz: "A Panamá tenemos que respetarlo y seguir haciendo nuestro trabajo"

Gracias a un gol de Daniel Muñoz la Selección Colombiapudo mantener vivo su invicto internacional frente a Brasil. Fue casi al final del primer tiempo en que el lateral, del Crystal Palace (Inglaterra), sorprendió al portero Alisson para poner el 1 a 1 en la tercera fecha de la Copa América.

Esto llevo a que el antioqueño recibiera una lluvia de elogios de diversos medios internacionales e, incluso, de sus rivales, pues el propio Vinicius Jr reconoció el gran trabajo que jugó y cómo pudo controlar al atacante del Real Madrid durante los 90 minutos.

En zona mixta también fueron protagonistas cuando los dos jugadores se encontraron y el colombiano le pidió la camiseta al atacante del Real Madrid, a lo que él le respondió: “Que se la iba a enviar”.

“Yo me preparo para eso, siempre me gusta enfrentarme a los desafíos grande y a los mejores del mundo para ver de qué está hecho uno. Antes de un partido siempre me chupo los dedos, porque ahí uno demuestra de qué está hecho. Un buen partido en lo personal y en el equipo”, dijo.

Golazo de Daniel Muñoz // Foto: AFP

Por otro lado, Muñoz analizó el próximo rival de Colombia en la Copa América: Panamá, al cual nombró como un “equipo muy difícil” al cual toca respetar para poder avanzar a las semifinales del torneo.

“Sabemos la dificultad que es Panamá, debemos respetarlo y verlo como un equipo que está en cuartos de final. Tenemos que seguir trabajando, hacer lo que venimos haciendo”, puntualizó.

El lateral derecho del Crystal Palace ha sido una pieza fundamental en el esquema del técnico Néstor Lorenzo durante la Copa América. Se ha convertido en un verdadero talismán para la selección colombiana, aportando goles y desborde desde la banda derecha.