El fin de un sueño: Colombia se despide con la frente en alto de la Copa América 2024

El sueño cafetero llegó a su final en la Copa América 2024, que, por desgracia, tuvo el desenlace que nadie quería: Argentina volvió a coronarse campeona con un gol de Lautaro Martínez que agrega otro trofeo en el palmarés de Scaloni con la albiceleste, ahora, contra Colombia.

Un partido lleno de emociones desde antes de que comenzara. Inicialmente se esperaba que arrancara a las 7:00 de la noche (hora colombiana), pero desmanes de aficionados que se colaron al Hard Rock Stadium llevó a que terminara empezando hora y media después de lo pactado.

Aunque el escenario parecía perfecto para Colombia, desde el canto de Karol G o la presentación al medio tiempo de Shakira, el fútbol dictó que la estrella sería nuevamente Argentina. Un partido disputado en medio de campo desde principio a fin, que limitó mucho el fútbol de Luis Díaz y James Rodríguez estando apretados por Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister.

Colombia atacó mejor en el primer tiempo, pero no fue suficiente porque Argentina demostró su jerarquía para manejar las emociones del cuadro cafetero. Pese que perdieron a Messi, Scaloni supo hacer los cambios y apretar las salidas de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Colombia se despide de la Copa América 2024 y de su invicto // Foto: AFP

Una jugada dudosa sobre Jhon Córdoba por parte de Mac Allister pudo cambiar el rumbo del partido, pero árbitro y el VAR no vieron nada decidiendo que se siguiera jugando hasta el final.

El tiempo extra trajo diversos cambios por parte de Néstor Lorenzo. Salieron Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Córdoba, Richard Ríos y otros más para darle paso a Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Matheus Uribe, Carrascal y Miguel Borja, pero que no fue suficiente.

Una sola jugada cambió todo y fue Lautaro Martínez el que sentenció el partido entre colombianos y argentinos. Salida de De Paul desde atrás con Paredes y dejaron al delantero del Inter vs. Camilo Vargas, que, por supuesto, no perdonó.

El adiós de muchos, que, por edad, de pronto no lleguen a la próxima edición de la Copa América. La próxima tarea de Lorenzo será animar al grupo y pensar en las Eliminatorias para volver al Mundial.