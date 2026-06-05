Adidas-Nike, el otro partido del Mundial; Puma emerge como alternativa

El Mundial de 2026 será también una batalla comercial. Adidas vestirá a 14 selecciones, Nike a 12 y Puma a 11. Entre las tres concentran el 77 % de los países participantes. La cita reunirá a activos globales e históricos, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a Kylian Mbappé y Erling Haaland y la irrupción imparable de Lamine Yamal. Además, el torneo dará visibilidad a marcas emergentes gracias a la ampliación a 48 selecciones.

Cada cuatro años, el Mundial de fútbol se convierte en el mayor escaparate deportivo del planeta. Durante un mes, miles de millones de espectadores siguen cada partido, cada celebración y cada imagen que llega desde los estadios. Y mientras las selecciones compiten por levantar la Copa del Mundo, fuera y dentro del terreno de juego se disputa otra batalla igual de intensa: la guerra comercial entre Adidas y Nike, a la que se unen Puma y otras marcas emergentes.

La edición de 2026, con 48 selecciones por primera vez en la historia, amplía también el tablero comercial. Adidas llega como la marca con mayor presencia en el torneo, al vestir a 14 selecciones, por delante de Nike, con 12, y de Puma, con 11. Entre las tres concentran 37 de las 48 selecciones participantes, el 77 % del Mundial.

Sin embargo, la ampliación del campeonato también ha permitido ganar visibilidad a fabricantes alternativos como Kelme, Reebok, Kappa, Umbro, Marathon, Jako, Saeta, 7Saber, Majid o Tempo.

Adidas afronta la cita con una ventaja numérica y simbólica. La compañía alemana viste al vigente campeón del mundo, Argentina, y también a selecciones de fuerte peso comercial como España, Alemania, México, Colombia, Bélgica o Japón y a otras como Arabia Saudí, Qatar, Escocia, Suecia, Sudáfrica, Argelia y Curazao. Italia, una de sus selecciones históricas, no estará en el torneo tras quedarse fuera por tercera vez consecutiva.

El Mundial de 2026 también marcará el final de una de las asociaciones más emblemáticas de la historia del deporte. Alemania disputará su último gran torneo vestida por Adidas antes de que entre en vigor el acuerdo firmado con Nike a partir de 2027. La selección alemana y la compañía fundada por Adi Dassler han estado unidas durante 75 años, una relación que ha acompañado a la ‘Mannschaft’ en la conquista de sus cuatro títulos mundiales y que ha convertido sus equipaciones en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol internacional. Cuando los germanos digan adiós al torneo, marcará también un cambio en la industria del deporte.

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A esa presencia por equipos se suma una cartera individual de enorme impacto. Lionel Messi lidera la nómina de Adidas en su sexto Mundial con Argentina, acompañado por otros activos de máximo valor mediático como Lamine Yamal, Pedro González 'Pedri', Jude Bellingham, Jamal Musiala o Florian Wirtz. No todos compiten con selecciones Adidas -Bellingham, por ejemplo, jugará con una Inglaterra vestida por Nike-, pero sí forman parte de las potentes campañas publicitarias de la firma alemana.

Nike, por su parte, cuenta con menos selecciones, pero mantiene una de las carteras deportivas más potentes del campeonato. La multinacional estadounidense vestirá a Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Uruguay, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Croacia, Turquía, Australia y Corea del Sur.

En el plano individual, Nike llega respaldada por algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Erling Haaland forman parte de la cartera comercial de la marca. Eso sí, la compañía también pierde algunos activos importantes. Rodrygo no podrá participar en el torneo por lesión, mientras que Cole Palmer ha quedado fuera de la convocatoria inglesa, dos ausencias con impacto deportivo y comercial.

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Puma aparece como el gran ganador silencioso del nuevo formato. La compañía alemana ha pasado de vestir seis selecciones en Catar 2022 a once en el Mundial de 2026, casi duplicando su presencia en apenas un ciclo mundialista. Entre sus federaciones destacan Portugal, Marruecos, Suiza, Austria, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Egipto, Paraguay, Nueva Zelanda y República Checa, consolidando una estrategia de crecimiento especialmente fuerte en África, con cinco selecciones del continente.

El Mundial de 2026 también dará visibilidad a fabricantes alternativos. Marcas como 7Saber (Uzbekistán), Majid (Irán), Kelme (Jordania), Marathon (Ecuador), Kappa (Túnez), Tempo (Cabo Verde), Reebok (Panamá), Saeta (Haití), Jako (Irak) y Umbro (República Democrática del Congo) aprovechan la ampliación a 48 selecciones para ganar protagonismo.