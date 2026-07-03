Cabo Verde, de desconocida a hacerle la vida imposible a Argentina y España

Mientras en el mundo del fútbol se hablaba de Pelé, Garrincha, o el poder de los ingleses, alemanes y la extinta Yugoslavia, hasta el 19 de abril de 1978 en Cabo Verde supieron qué significa tener su propia selección profesional que los representara en diversas competiciones.

Pero no lograron afiliarse a la confederación africana hasta cuatro años después, por lo que mucho tiempo eran considerados apenas un cuadro amateur sin ningún tipo de relevancia en su continente. Hasta que, en 1992, por primera vez fueron tenidos en cuenta para ser parte de la Clasificación para la Copa Africana de Naciones y hasta 2013 lograron participar por primera vez en una Copa África en donde alcanzaron los cuartos de final.

Así ha sido la historia de esta selección, tan solo ha disputado cuatro copas áfrica en toda su historia. Sin embargo, en 2025 y gracias al cambio de la FIFA en la Copa del Mundo, Cabo Verde logró la clasificación a su primer Mundial a celebrarse en América del Norte, luego de vencer a Suazilandia con un marcador de 3-0 en el Estadio Nacional de la ciudad de Praia.

La debutante fue considerada la comodín del grupo, en especial al lado de dos potencias como Uruguay y España que aseguraban que "les pasarían por encima" con futbolistas en la élite de Europa, clubes como FC Barcelona, Real Madrid, entre otros, mientras este humilde equipo el mejor juega apenas en el Villareal.



Fue en la primera fecha cuando sorprendió y desapareció a una candidata: España, que no pudo romper el arco de Vozinha, el experimentado golero de 40 años que enamoró al mundo al evitarle goles a futbolistas como Oyarzabal, Yamal, Ferran Torres, Pedri, entre otros, demostrando que, pese a ser debutante, el sueño era hacer algo inolvidable.

Aguantar: la idea que metió en su plan de juego la selección de Cabo Verde y la dosis la repitieron con Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos con un 2-2, resultado que dañó cientos de apuestas y puso a los africanos en el radar de que venía algo inolvidable.

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Uruguay decepcionó y esta selección se coló en la fase de 16avos de final para enfrentar a Argentina, que, nuevamente, la ponían como un partido fácil para al campeona del mundo y de "simple trámite" en los objetivos de Messi y su combo.

Pero este 3 de julio en la historia de Cabo Verde quedará que, por poco, Messi se va del Mundial en sus manos. No solo Vozinha hizo un gran partido, sino que todo el equipo le jugó de tú a tú y como si estuvieran enseñados a este tipo de fases cada temporada, demostrando que no existe ningún equipo chico.

Obligaron la prorroga y hasta los últimos minutos la albiceleste logró el 3-2 para clasificar, pero, aún así, nunca olvidarán a este equipo que dejó soñar para volar y demostrar lo lindo que es el fútbol.

Foto: AFP