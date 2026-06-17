Colombia rompe la barrera uzbeca: Muñoz abre el marcador en el Azteca

Colombia enfrenta su primer partido del Mundial ante la Selección de Uzbekistán, un debut vital para los dirigidos por Néstor Lorenzo, especialmente luego de que Portugal y RD Congo igualaran 1-1. De ese modo, un triunfo le permitiría asumir el liderato del Grupo K.

El choque ante los asiáticos arrancó cerrado, con un bloque defensivo organizado que evitaba la movilidad efectiva de Luis Díaz y James Rodríguez. Sin embargo, con el paso de los minutos, el empuje cafetero llevó a que la zaga uzbeka no lograra mantener el ritmo y comenzara a dejar espacios para Colombia.

Sobre el minuto 32, un pase al vacío permitió que el guajiro superara la defensa de Uzbekistán y sacara un remate cruzado, enviando el balón hacia el poste, que terminó rechazando la pelota y evitando el primer tanto de la jornada.

Luis Díaz lideró la jugada del primer gol de Colombia

Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que Colombia finalmente quebrara la barrera defensiva de los 'Lobos Blancos', pues tras una jugada comandada por Luis Díaz, el balón quedó servido para Daniel Muñoz, quien, a cinco minutos de terminar la primera parte, la empujó al fondo de la red y marcó el primero de la noche.

Ahora, Colombia buscará seguir ampliando la diferencia en la segunda parte del compromiso y ratificar su liderato en la tabla del Grupo K.