¿Cuál será la titular de Colombia vs. Uzbekistán? Néstor Lorenzo dio detalles

Falta poco para que llegue el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Azteca en Ciudad de México. Al frente estará Uzbekistán, una debutante que querrá sorprender a una vieja conocida de la competencia y que espera superar su marca del 2014 cuando alcanzó los cuartos de final.

Previo a este duelo, Néstor Lorenzo atendió medios de comunicación en donde se mostró emocionado por este debut mundialista y dio detalles de lo que mostrará el equipo ante Uzbekistán, asegurando que "hay ilusión de hacer una gran participación en el torneo".

"Colombia es alegría, necesita un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso; no será fácil, pero tenemos en cuenta la identidad del colombiano y hemos tratado de respetarla (...) No hay que subestimar a nadie. Uzbekistán en un gran equipo, con un gran técnico y varios jugadores de categoría. Juegan con tres defensores o cinco en bloque bajo, dos carrileros extremos y un delantero que juega bien de espalda. Ellos contraatacan bien, saben a qué juegan y tienen buena pelota parada", dijo.

Selección Colombia // Foto: AFP

¿Cuál será la titular de la Selección Colombia vs. Uzbekistán?

El técnico argentino fue consultado de quiénes saldrán en el primer partido de Colombia en el Mundial 2026 y reveló que "ni los jugadores la conocen". Por ende, los nombres se conocerán hasta este miércoles, horas antes cuando llegue el momento del debut de la Tricolor.



"¿Quéres que te la diga? Aún no se la digo a los jugadores, pero estamos bien. Tengo 26 leones, estoy seguro, estamos bien", fueron las palabras de Lorenzo a la hora de ser consultado sobre la titular para el duelo.

La Selección Colombia debutará este miércoles, 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora colombiana) en el estadio Azteca por el Grupo K, el cual también comparte con Portugal y República del Congo.