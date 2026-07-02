🔴​ EN VIVO | Portugal vs. Croacia HOY: online y gratis este atractivo partido del Mundial

Este 2 de julio será un día que el mundo del fútbol nunca olvidará en la historia. Por 16 avos de final del Mundial, se enfrentarán Portugal y Croacia para lograr un cupo en la próxima ronda de la competencia, pero, más allá de eso, será el duelo Cristiano Ronaldo vs. Luka Modric lo que se lleve las miradas de este partido.

Duelo de capitanes, ambos exReal Madrid, que alguno de los dos le dirá adiós a la competencia y, probablemente, sea el último partido en un Mundial para alguno de ellos y le pone mayor emotividad a este encuentra que pone a todo el mundo del fútbol a estar pendiente de lo que sucederá entre lusos y croatas.

Cristiano Ronaldo / Modric Foto: AFP

¿Portugal vs. Croacia dónde ver? Aquí podrá hacerlo EN VIVO y online HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este duelo entre lusos y croatas por un cupo a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Podrá seguir el duelo EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube y escuchar por la señal de 89.9 FM.

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia HOY en el Mundial?

Estos son los horarios del partido Portugal vs. Croacia de hoy, jueves 2 de julio, en distintos países y regiones:



México (Centro): 5:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Perú: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7:00 p. m.

Brasil: 8:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

España (peninsular): 1:00 a. m. del viernes 3 de julio

Alineaciones Portugal vs. Croacia