Estos son los idiomas más hablados en el Mundial 2026

El español se consolidó como el idioma con mayor presencia entre las selecciones que disputan el Mundial 2026, de acuerdo con un análisis elaborado por la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply. El estudio cobra relevancia en medio del debate surgido durante el torneo, luego de que varios futbolistas manifestaran que inicialmente la FIFA limitaba el uso del español en las ruedas de prensa, una medida que posteriormente fue modificada tras las críticas de distintas delegaciones.

El español encabeza la representación lingüística del Mundial

Según el informe, el 20,8 % de las selecciones participantes mantiene una estrecha relación con el idioma español, lo que convierte a esta lengua en la más representada del campeonato.

Dentro de este grupo aparecen selecciones hispanohablantes como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. A ellas se suman otros países donde el español tiene una presencia significativa, como Estados Unidos, donde es el segundo idioma más hablado y el más estudiado entre la población, así como Curazao, que mantiene fuertes vínculos históricos, económicos y culturales con el mundo hispanohablante, pese a que sus idiomas oficiales son el neerlandés y el papiamento.

Para Preply, esta presencia evidencia el alcance internacional del español y su capacidad para conectar sociedades de distintas regiones del mundo a través de una lengua común.



Es una muestra del potencial que tiene el español en todo el planeta. Que sea la lengua más representada en el Mundial refleja un punto de unión entre sociedades muy diferentes, muy lejanas geográficamente, pero que comparten una herramienta de comunicación explica Yolanda del Peso, portavoz de Preply.

El inglés ocupa el segundo lugar

Después del español, el inglés aparece como la segunda lengua con mayor representación en el Mundial, al estar presente en el 18,75 % de las selecciones.

Este porcentaje incluye a países donde el inglés es idioma oficial, como Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. También incorpora a selecciones como Sudáfrica y Ghana, donde el idioma desempeña un papel predominante en la administración pública, los negocios y otros ámbitos institucionales.

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Curazao también figura dentro de este grupo debido a la amplia difusión del inglés entre sus habitantes, impulsada principalmente por factores comerciales y turísticos.

Árabe y francés completan los primeros lugares

El análisis sitúa al árabe como la tercera lengua con mayor representación en el torneo, ligeramente por encima del francés. Más del 16 % de las selecciones participantes comparten el idioma árabe.

Entre ellas se encuentran Argelia, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Marruecos, Túnez y Qatar, países donde el árabe constituye el principal idioma de comunicación.

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En cuarto lugar aparece el francés, presente en cerca del 15 % de las selecciones clasificadas. Además de Francia, el idioma tiene un papel destacado en Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal, Canadá —donde comparte estatus oficial con el inglés—, Suiza y Haití.

Un reflejo de la diversidad cultural del torneo

Para la portavoz de Preply, Yolanda del Peso, la distribución de los idiomas en el Mundial confirma el papel que desempeñan las lenguas como herramientas para conectar culturas y facilitar la comunicación entre personas de diferentes regiones.

La compañía señala que eventos de alcance global como la Copa del Mundo permiten visibilizar la diversidad cultural de los países participantes y generan un mayor interés por el aprendizaje de idiomas.

Como ejemplo de este fenómeno, Preply recordó un estudio previo en el que detectó un incremento del 178 % en las búsquedas relacionadas con clases de español en Estados Unidos tras la presentación del artista Bad Bunny durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, un dato que, según la empresa, refleja el creciente interés por el idioma en ese país.

El idioma también influye dentro de los equipos

El análisis destaca que la importancia de las lenguas no solo se aprecia entre los aficionados o en la comunicación con los medios de comunicación, sino también al interior de las selecciones.

En varios equipos nacionales, los entrenadores tienen una nacionalidad distinta a la de la mayoría de sus jugadores, por lo que el idioma se convierte en un elemento clave para transmitir instrucciones, fortalecer la comunicación y facilitar el trabajo colectivo.

De acuerdo con Preply, la diversidad lingüística presente en el Mundial 2026 demuestra cómo el fútbol reúne a países con diferentes culturas e identidades, mientras los idiomas funcionan como un puente que facilita la interacción tanto dentro como fuera de la cancha.