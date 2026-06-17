Gol de Luis Díaz: el guajiro vuelve a poner arriba a Colombia vs. Uzbekistán

Nuevamente aparece Luis Díaz para salvar a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia en un momento en donde, por desgracia, se sentía un vacío por el repentino empate de Uzbekistán en el estadio Azteca. Pero la magia del guajiro apagó las llamas en cuestión de minutos.

Desde el primer tiempo el guajiro había avisado que sería figura en el estadio Azteca y, poco a poco, su banda se volvió en la más letal para los rivales, quienes intentaban presionar entre 4 para arrebatarle la pelota al guajiro. Pero eso no fue suficiente para que el futbolista del FC Bayern sacara toda su calidad a relucir y apretara la barrera.

Fue minutos después del empate de Uzbekistán en que apareció y en un juego de pases quedó frente al arco, que, sin dudarlo mandó al fondo de la red y celebró así su primer gol en un Mundial para meterse en los libros de historia de la Selección Colombia.

Durante la era de Néstor Lorenzo, Díaz ha sido la pieza clave -junto a James- en partidos decisivos. Le ha hecho goles a Brasil, Argentina y Uruguay, ahora sumando este debut mundialista demostrando porque ha sido tildado como uno de los mejores futbolistas del planeta en los últimos años.



Además, su impresionante nivel en el Alemania le ha dado mayor confianza a la hora de definir partidos y buscar ser protagonistas en momentos decisivos los cuales se ven reflejados en la cancha, algo que no solo ha valorado Lorenzo, sino el propio Vicent Kompany, su técnico el Bayern Múnich.