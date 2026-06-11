Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: novedades y minuto a minuto de la ceremonia

La inauguración del Mundial 2026 acapara la atención de millones de aficionados alrededor del planeta este jueves, 11 de marzo, cuando comienza oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia, con el partido entre México y Sudáfrica marcando el puntapié inicial de un torneo que reunirá a 48 selecciones y un total de 104 encuentros.

A las 12:30 del mediodía (hora Colombia) iniciará la ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, programada para comenzar 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre los anfitriones y Sudáfrica.

El espectáculo reunirá a reconocidos artistas internacionales y latinoamericanos vinculados al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre los nombres confirmados figuran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Las ceremonias fueron producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y estarán conectadas a través de un concepto creativo común que reinterpreta el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA desde la identidad cultural de cada país anfitrión.

En el caso de México, la propuesta artística estará inspirada en el papel picado, una expresión tradicional que representa la artesanía, la celebración y la riqueza cultural del país.

"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global", agregó el dirigente.

En el plano deportivo, la expectativa está puesta sobre las principales selecciones candidatas al título. La Argentina de Lionel Messi buscará defender la corona obtenida en Catar, mientras que equipos como España, liderada por Lamine Yamal; Portugal, con Cristiano Ronaldo; y Francia, encabezada por Kylian Mbappé, aparecen entre los aspirantes a conquistar el trofeo.