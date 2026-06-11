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Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: novedades y minuto a minuto de la ceremonia

México será el punto de partida de la inauguración del Mundial 2026, que luego seguirá en Canadá y Estados Unidos.

Por: David Santiago Pacheco FonsecaPeriodista Digital 
|
Estadio Azteca, Ciudad de México
Estadio Azteca, Ciudad de México
Foto: AFP

La inauguración del Mundial 2026 acapara la atención de millones de aficionados alrededor del planeta este jueves, 11 de marzo, cuando comienza oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia, con el partido entre México y Sudáfrica marcando el puntapié inicial de un torneo que reunirá a 48 selecciones y un total de 104 encuentros.

A las 12:30 del mediodía (hora Colombia) iniciará la ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, programada para comenzar 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre los anfitriones y Sudáfrica.

El espectáculo reunirá a reconocidos artistas internacionales y latinoamericanos vinculados al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre los nombres confirmados figuran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Las ceremonias fueron producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y estarán conectadas a través de un concepto creativo común que reinterpreta el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA desde la identidad cultural de cada país anfitrión.

En el caso de México, la propuesta artística estará inspirada en el papel picado, una expresión tradicional que representa la artesanía, la celebración y la riqueza cultural del país.

"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global", agregó el dirigente.

En el plano deportivo, la expectativa está puesta sobre las principales selecciones candidatas al título. La Argentina de Lionel Messi buscará defender la corona obtenida en Catar, mientras que equipos como España, liderada por Lamine Yamal; Portugal, con Cristiano Ronaldo; y Francia, encabezada por Kylian Mbappé, aparecen entre los aspirantes a conquistar el trofeo.

David Santiago Pacheco Fonseca
Periodista Digital
Actualizado 11 de jun, 2026
REFRESCAR
  • 09:04 a. m.
    Hay posibilidad de lluvia en el estreno mundialista

    Las selecciones de México, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia cuentan con pronósticos meteorológicos que prevén posibilidad de lluvia en sus estrenos para el Mundial 2026, mientras que la vigente campeona, Argentina, tendrá un debut de tiempo estable, soleado y con una máxima de 27 grados centígrados.

    El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, está en el foco climático por las elevadas temperaturas que se esperan entre el 11 de junio y el 19 de julio.

    De hecho, según un estudio de Climate Central, de los 104 partidos del calendario habrá 97 que se disputarán en condiciones desfavorables para el jugador y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento.

  • 08:45 a. m.
    Cerco policial frenó marcha de familias de desaparecidos antes de la inauguración

    A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda protagonizaron una multitudinaria movilización en Ciudad de México para exigir que la crisis de desapariciones en el país no quede opacada por la fiesta futbolística.

    Miles de manifestantes intentaron acercarse este miércoles en la noche al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), escenario del partido inaugural del torneo. Sin embargo, un amplio dispositivo de seguridad instalado en los alrededores del recinto les impidió avanzar hasta el lugar.

    Protestas en México (1).jpg
    Foto: AFP

    Los colectivos buscaban aprovechar la atención internacional generada por el Mundial para visibilizar una problemática que, según cifras oficiales, deja más de 133.000 personas desaparecidas en México. Ante el cerco policial, los participantes realizaron un acto simbólico de memoria frente a las vallas instaladas para proteger los accesos al estadio.

    Pese a las restricciones, las voces de protesta se hicieron sentir durante una marcha pacífica que congregó a miles de personas sobre la Calzada de Tlalpan, una de las principales vías del sur de la capital mexicana.

    Durante la movilización se escucharon consignas como "México campeón en desaparición" y "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", con las que familiares y activistas reclamaron respuestas de las autoridades frente a una crisis que persiste en el país.

  • 08:36 a. m.
    Horarios de la inauguración en Latinoamérica
    • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 11:30 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Cuba: 12:30 p.m.
    • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 1:30 p.m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 2:30 p.m.
  • 08:33 a. m.
    Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta protagonizan un nuevo himno oficial del Mundial

    La FIFA presentó la canción 'DNA', interpretada por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026 junto con el tema 'Dai Dai' de Shakira.

    Bocelli y EJAE, estrella de K-pop, interpretarán mañana por primera vez en vivo el tema durante la ceremonia de inauguración del torneo en el Estadio Azteca de México, previo al encuentro entre la selección local y Sudáfrica.

    "Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", reza la canción, destacando la pasión por el fútbol que atraerá a aficionados de las 48 naciones participantes, y a otros de selecciones no clasificadas, a Canadá, Estados Unidos y México durante el Mundial.

    "El título de la canción, 'DNA', lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", dijo Bocelli en un comunicado de la FIFA.

    La mezcla de las poderosas voces del tenor y EJAE, unida a la modernidad que le confieren la rapera Megan Thee Stallion y los ritmos de David Guetta, crean "un puente entre la historia del fútbol y su futuro", según la FIFA.

    El tema se une a otros himnos oficiales del Mundial como 'Dai Dai', de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.

  • 08:32 a. m.
    Azteca, listo para su tercera apertura mundialista con Shakira

    El Estadio Azteca de la Ciudad de México está listo para albergar este jueves su tercer partido de inauguración mundialista bajo el hechizo de la colombiana Shakira, quien encabezará una ceremonia llena de estrellas de la música.

    A diferencia de la solemnidad de los desfiles escolares y de las 16 selecciones que participaron en el Mundial de 1970, o la exaltación del folclore nacional que se exhibió en el de 1986, para este 2026 se tiene preparado un espectáculo de grandes dimensiones.

    Luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80.000 aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.

    La figura central de una de las más ambiciosas ceremonias de apertura en la historia de los mundiales será Shakira, con un nuevo himno denominado 'Dai Dai', junto al cantante nigeriano Burna Boy.

    No es la primera vez que la estrella del pop latino es la protagonista del espectáculo de la máxima justa mundialista.

    Shakira conquistó al orbe con su participación en la clausura del Mundial de Alemania 2006 gracias a su versión de 'Hips don't lie-Bamboo', éxito que potenció con su rítmico 'Waka Waka' de Sudáfrica 2010, una tendencia que mantuvo con la interpretación de 'La La La' en la clausura de Brasil 2014 y ahora alargará con su pegajoso 'Dai Dai'.

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